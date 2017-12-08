Galeriler Yazarlar Haber Gönder
Yozgat -2°
az bulutlu
Güncel Gündem Siyaset Spor Ekonomi Kültür - Sanat Eğitim Sağlık Güncel Yaşam Kaybettiklerimiz Mutlu Günlerimiz
BİST
106448
ALTIN
155.045
DOLAR
3.8563
STERLİN
5.2092
EURO
4.5464

-HEDEFE ULAŞTILAR

TÜRK Kızılayı Yozgat Şubesi, 13 bin ünite kan hedefine, yıl sonu gelmeden ulaştığı gibi 500 ünite daha fazla kan aldı.

-HEDEFE ULAŞTILAR

TÜRK Kızılayı Yozgat Şubesi, 13 bin ünite kan hedefine, yıl sonu gelmeden ulaştığı gibi 500 ünite daha fazla kan aldı.

08 Aralık 2017 Cuma 07:00
2 Okunma
-HEDEFE ULAŞTILAR

Türk Kızılay Yozgat Şube Başkanı Ekrem İlker, yılsonuna kadar 13 bin ünite kan toplama hedefi koyduklarını hatırlattı. İlker, “Cuma günü itibariyle bu sayıyı yakaladığımız gibi üzerine çıktık. Şu ana kadar toplanan kan miktarımız 13 bin 500 ünite oldu. 2018 yılındaki hedefimiz ise 14 bin ünite kan toplamaktır” dedi.

Başkan İlker, 2005 yılından beri ‘Güvenli Kan Temini’ projesi kapsamında çalışan Türk Kızılayı’nın hastanelerin kan ihtiyaçlarını karşılamak için çalıştığını kaydetti. Yozgat halkına, gönüllü kan bağışlarından dolayı bütün ihtiyaç sahipleri adına teşekkür eden İlker, ‘Her zaman dediğimiz gibi kan acil değil sürekli ihtiyaçtır. Bağışladığınız bir ünite kan ile 3 kişiye can olurken, doğaya da bir fidan armağan etmiş oluyoruz. Bizlere her zaman kurumlarının kapılarını açarak çalışmalarımızda destek olan başta Sayın Valimiz Kemal Yurtnaç Bey olmak üzere tüm Resmi Kurum Müdürlerimiz ile gönüllü kan bağışçılarımıza desteklerinden ötürü teşekkür ediyoruz’’ diye konuştu.

Yorumlar

Dikkat!

Yorum yapabilmek için üye girşi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.

Üye Girişi Üye Ol

İlgili Haberler
-Kadına şiddet konuşuldu
-Kadına şiddet konuşuldu
Yaşama yol verilmesini istediler
Yaşama yol verilmesini istediler
-Milletvekili Başer Kan verdi
-Milletvekili Başer Kan verdi
-Hastanede inceleme
-Hastanede inceleme
-Temel yaşam eğitimi
-Temel yaşam eğitimi
-Ağız ve diş sağlığı anlatıldı
-Ağız ve diş sağlığı anlatıldı

banner88

Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler İlanlar
    Copyright © 2017 - Tüm hakları saklıdır.
    İleri Gazetesi | Günlük Tarafsız Siyasi Gazete... "1967'den beri..."

    Aşağınohutlu Mahallesi Salimbey Sokak No:8 Merkez / YOZGAT

    +90 354 217 07 77 - 354 217 24 94

    Gramaj Gazetecilik Matbaacılık Bilg. Reklam ve Tanıtım Hizm. Tic. Ltd. Şti | İleri Gazetesi Basın Konseyi üyesidir. | Tüm Hakları Saklıdır, Hiçbir Suretle Bilgiler Kopyalanamaz ve Kullanılamaz !

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim