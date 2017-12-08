-HEDEFE ULAŞTILAR

Türk Kızılay Yozgat Şube Başkanı Ekrem İlker, yılsonuna kadar 13 bin ünite kan toplama hedefi koyduklarını hatırlattı. İlker, “Cuma günü itibariyle bu sayıyı yakaladığımız gibi üzerine çıktık. Şu ana kadar toplanan kan miktarımız 13 bin 500 ünite oldu. 2018 yılındaki hedefimiz ise 14 bin ünite kan toplamaktır” dedi.

Başkan İlker, 2005 yılından beri ‘Güvenli Kan Temini’ projesi kapsamında çalışan Türk Kızılayı’nın hastanelerin kan ihtiyaçlarını karşılamak için çalıştığını kaydetti. Yozgat halkına, gönüllü kan bağışlarından dolayı bütün ihtiyaç sahipleri adına teşekkür eden İlker, ‘Her zaman dediğimiz gibi kan acil değil sürekli ihtiyaçtır. Bağışladığınız bir ünite kan ile 3 kişiye can olurken, doğaya da bir fidan armağan etmiş oluyoruz. Bizlere her zaman kurumlarının kapılarını açarak çalışmalarımızda destek olan başta Sayın Valimiz Kemal Yurtnaç Bey olmak üzere tüm Resmi Kurum Müdürlerimiz ile gönüllü kan bağışçılarımıza desteklerinden ötürü teşekkür ediyoruz’’ diye konuştu.