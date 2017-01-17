Hayaldi gerçek oldu!

Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından açılışı yapılacak olan Yozgat Şehir Hastanesi Türkiye’nin sağlık alanındaki yeni yüzü ve imajını temsil ediyor.

Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu Başkanı Prof.Dr. Alper Cihan Yozgat Şehir Hastanesi’nde incelemelerde bulunarak hastane hakkında bilgi verdi.

Prof. Dr. Alper Cihan, Yozgat Şehir Hastanesi’nde 35 doktorun hizmet vereceği ve yeni açılan bölümlerle birlikte Yozgat’ın il dışına hasta sevki yapmak yerine, il dışından hasta kabul edeceğini ifade etti.





Alper Cihan, Türkiye’de geçmişte sadece sayılı hastanelerin by-pass ameliyatı yapabildiğini hatırlatarak, Yozgat Şehir Hastanesi’nde by-pass ameliyatları yapılabileceğini, safra yollarına düşen taşların hastanede tedavi olabileceğini ve bunun yanı sıra son teknoloji tıbbi cihazlar ile her türlü tetkik ve testlerin şehir hastanesinde yapılacağını belirtti.





KOĞUŞ DÜZENİ BİTTİ

Kamu Hastaneleri Kurum Başkanı Alper Cihan, hastanelerin eskiden koğuş sistemiyle hizmet verdiğini hatırlatarak, Yozgat Şehir Hastanesi’nde bu düzenin son bulduğunu söyledi. Beş yıldızlı otel konforunda insanların sağlık hizmeti alacağına değinen Cihan, Yozgat Şehir Hastanesi’nde odaların en fazla iki kişilik olduğunu ve geri kalan odaların da tek kişilik olduğunu söyledi.





ÜÇÜNCÜ BASAMAK YENİDOĞAN

Alper Cihan, devlet hastanesinde üçüncü basamak yenidoğan yoğun bakım ünitesi bulunmadığını ancak Yozgat Şehir Hastanesi’nde üçüncü basamak yenidoğan yoğun bakım ünitesinin de hizmete girdiğini söyledi. Yozgat Şehir Hastanesi’nde eksik doktor kadrosu ve fonksiyonu olmayan bir cihazında söz konusu olmadığı belirtildi.





EV ORTAMINDA DOĞUM

Alper Cihan Yozgat Şehir Hastanesi’nde 8 adet LDRP adı verilen doğum yapılan ünite bulunduğunu söyledi. Alper Cihan, LDRP adı verilen alanlarda doğum yapacak bayanın kendisini ev ortamında hissederek doğum yaptığını ve hastane şartlarını görmeden doğum yapacak bir alan olduğunu belirtti. Alper Cihan, sağlıkta dönüşüm projesinin birinci aşamasının bittiğini ve ikinci aşamaya gelindiğini de bildirerek, “Biz artık burada mükemmeliyeti yakalamak zorundayız. Geldiğimiz nokta budur” dedi.





DÜŞÜŞ YOK

Alper Cihan devlet hastanesinden taşınan hasta sayısında bir düşüş yaşanmadığını da belirterek, Yozgat Şehir Hastanesi’nin büyüklüğü ve genişliğinden dolayı yoğunluğun fark edilmediğini aktardı. Alper Cihan, “Hastanenin genişliği ve sosyal alanların rahatlığı karşısında yoğunluk fark edilmiyor” diye konuştu.





PERSONEL SAYISI ARTIYOR

Alper Cihan, hastanede dün itibariyle 17 yeni uzman doktorun hizmete başladığını 35 yeni doktorun da önümüzdeki günlerde hizmete başlayacağını belirtti. Alper Cihan ayrıca 50 yeni hemşirenin de hizmete başlayacağını bildirdi.





AÇILIŞI ‘REİS’ YAPACAK

Öte yandan yetkililerden alınan bilgiye göre hastanenin resmi açılışının Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından yapılacağı öğrenildi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın ’14 yıllık hayalimdi’ dediği şehir hastanelerinin ilki olan Yozgat Şehir Hastanesi’nin kurdelesini önümüzdeki aylarda ilimizi ziyaret edecek olan Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın keseceği bildirilirken, Yozgatlının bir an önce devasa hastaneden istifade edebilmesi adına hastanenin hasta kabulüne başladığı bilgisi paylaşıldı.