Hastaneye yerli ve milli altyapı

Sistem sayesinde hastane içindeki işlemlerin dijitalleşirken, bugüne kadar Turkcell’in altyapısını kurduğu şehir hastanelerinde, 10 milyondan fazla hasta müracaatına ait işlemin dijital olarak gerçekleştirildiği, böylece hastalara uçtan uca dijital hastane deneyimi yaşatıldığı kaydedildi. Türkiye’nin ilk dijital hastanesi Yozgat’ın ardından Adana, Elazığ, Eskişehir ve son olarak da Bursa Şehir Hastaneleri’nin iletişim ve bilişim altyapıları Turkcell tarafından son teknolojiyle donatıldı. Böylece dünyanın en saygın dijital hastaneleri ile aynı seviyede hizmet veren dijital altyapı ve uygulamalar Türkiye genelinde Yozgat ile birlikte beş şehir hastanesinde kullanılmaya başlandı. Turkcell Genel Müdürü Murat Erkan, “Turkcell olarak kurulduğumuz günden bu yana odağımız hep ülkemiz oldu. Türkiye’nin Turkcell’i olarak insanımıza ve ülkemize değer katan en önemli projelerden biri olan şehir hastanelerinde de teknolojimizle katkı sağlıyoruz. Son olarak geçtiğimiz günlerde açılışını yaptığımız Bursa Şehir Hastanesi’nin de yerli ve milli HBYS uygulamasını kurmanın gururunu yaşadık’’ dedi. Yerli ve milli dijital hastaneler kurma amacıyla çalışmalarını sürdüren Turkcell, geliştirdiği son teknoloji sistem olan HBYS ile bilgi sistemlerini tamamıyla bütünleşik hale getirdi. Bu sayede hastane içindeki tüm tıbbi cihazlar; ağlar ve sensörler aracılığıyla birbirleriyle haberleşiyor. Hastayla ilgili yapılan her türlü tıbbi test, radyoloji görüntüleri, rapor gibi işlem ve bilgiler dijital ortamda doktorlara ulaştırılıyor. HBYS altyapısını Turkcell’in üstlendiği, Rönesans tarafından işletilen Adana ve Yozgat Şehir Hastaneleri, dijitalleşme süreçleriyle HIMSS Türkiye tarafından verilen akreditasyona layık görüldü. Böylece Adana Şehir Hastanesi, Seviye 6 hastane kriterlerini karşılayarak ödüle hak kazanırken, halihazırda Seviye 6 hastane olan Yozgat Şehir Hastanesi ise dijital süreçlerini tamamlayarak en üst standart Seviye 7 hastane haline geldi. HIMSS akreditasyonu sayesinde dünyanın saygın dijital hastaneleri ile eşdeğer hizmet verdiği tescillenen Adana ve Yozgat Şehir Hastaneleri, teknolojinin sağlık hizmetleri kullanımı konusunda örnek teşkil ediyor.