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Hastaneye yeni unvan

TÜRKİYE'nin ilk şehir hastanesi olan Yozgat Şehir Hastanesi, Türkiye’nin en iyi bilgi teknolojileri uygulamaları ve inovasyona dayalı çözümlerinin akredite edildiği Sağlık Bilgi ve Yönetim Sistemleri Topluluğu tarafından verilen Seviye 6 sertifikasyonunu bir basamak daha yükselterek ‘Seviye 7 Sertifikası’ verildi.

Hastaneye yeni unvan

TÜRKİYE'nin ilk şehir hastanesi olan Yozgat Şehir Hastanesi, Türkiye’nin en iyi bilgi teknolojileri uygulamaları ve inovasyona dayalı çözümlerinin akredite edildiği Sağlık Bilgi ve Yönetim Sistemleri Topluluğu tarafından verilen Seviye 6 sertifikasyonunu bir basamak daha yükselterek ‘Seviye 7 Sertifikası’ verildi.

03 Aralık 2018 Pazartesi 07:00
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Hastaneye yeni unvan

Çalışmalarını hız kesmeden devam ettiren Yozgat Şehir Hastanesi, HIMSS Analytics Avrupa ve Latin Amerika sorumlusu John Rayner ve Jörg Studzinski ile İtalya'dan Elena Sini, Portekiz’den Dr. Ana Rafaela Prado'dan oluşan gözlemciler tarafından ziyaret edildi. Yozgat Şehir Hastanesi, Ocak 2018’de zorlaştırılan kriterlere göre ‘Seviye 7 Tam Dijital Hastane’ olarak tescil edilen Avrupa’nın ilk ve tek hastanesi oldu. 

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