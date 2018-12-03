Hastaneye yeni unvan

Çalışmalarını hız kesmeden devam ettiren Yozgat Şehir Hastanesi, HIMSS Analytics Avrupa ve Latin Amerika sorumlusu John Rayner ve Jörg Studzinski ile İtalya'dan Elena Sini, Portekiz’den Dr. Ana Rafaela Prado'dan oluşan gözlemciler tarafından ziyaret edildi. Yozgat Şehir Hastanesi, Ocak 2018’de zorlaştırılan kriterlere göre ‘Seviye 7 Tam Dijital Hastane’ olarak tescil edilen Avrupa’nın ilk ve tek hastanesi oldu.