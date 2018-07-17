Hastanenin konukları

Hizmete başlamak için gün sayan Elazığ Şehir Hastanesine taşınması planlanan Elazığ Eğitim Araştırma Hastanesi Başhekimi, yöneticileri ve personellerinden oluşan 43 kişilik heyet, Yozgat Şehir Hastanesi’ni gezip, bilgi aldı. Ziyaretçilere, hastane yöneticileri tarafından, ilk Şehir Hastanesi olma ve ilk olmanın kazandırdığı tecrübeleri, açılış öncesi süreç, karşılaşılabilecek sorunlar ve bu sorunlarla nasıl baş edildiği, açılış ve açılış sonrası işleyiş hakkında bilgiler aktarıldı. Aktarılan bilgiler sonrası hastanede saha gezisi yapılarak, uygulamalar yerinde gözlemlendi ve kapanış toplantısı sonrası ziyaret son buldu.