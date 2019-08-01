Hastanede tatbikat

Şefaatli Şehit Osman Belkaya Devlet Hastanesi’nde gerçekleştirilen eğitim çalışmasında, sağlık sektörünün önemli bileşenlerinden olan hastanelerin, aynı zamanda toplumun can damarı niteliğinde olduğuna dikkat çekildi. Hastanelerin afet ve acil durumun boyutu ne olursa olsun, sağlık hizmetini kesintiye uğratmadan sunmaya devam etmek zorunda olduğu hatırlatıldı. Bu bağlamda, yaşanacak her türlü afet ve acil durumlarda hastanelerin sunacağı sağlık hizmetinin sürdürülebilir olması için ‘Hastane Afet ve Acil Durum Planı’ masa başı tatbikatı Şefaatli Şehit Osman Belkaya Devlet Hastanesi çalışanlarının katılımı ile yapıldı. Eğitim çalışmasında, İl Sağlık Müdürlüğü acil afet uzmanları görev aldı.