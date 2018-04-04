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Hastanede Otizm sergisi

YOZGAT Şehir Hastanesi’nde ‘Otizmin Farkındayız Onların Yanındayız’ etkinliği düzenlendi.

Hastanede Otizm sergisi

YOZGAT Şehir Hastanesi’nde ‘Otizmin Farkındayız Onların Yanındayız’ etkinliği düzenlendi.

04 Nisan 2018 Çarşamba 07:00
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Hastanede Otizm sergisi

Etkinliğe, Yozgat Vali Yardımcısı Şükrü Çakır, Yozgat Belediye Başkan Yardımcısı Talip Karslıoğlu, İl Sağlık Müdürü Dr. Fatih Şahin, Başhekim Op. Dr. Aziz Ahmet Surel, Bozok Üniversitesi, Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü ile bazı kurum temsilcilerinin de katılım sağladı.  Otizmli çocuklar tarafından yapılan resimler sergilendi. Renkli eller etkinliği yapıldı. Katılımcılar tarafından hastane bünyesinde oluşturulan Ergoterapi Odasının açılışı yapıldı. Sonrasında etkinliklere konferans salonunda, otizm ile ilgili farkındalık içeren konuşmaları, özel eğitim öğrencilerinin mini konseri, açık büfe ikramları, günün anlamını ifade eden mavi renkte balonların havaya bırakılması devam etti. 

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