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Hastanede otel konforu

09 Şubat 2017 Perşembe 06:21
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Yozgat Şehir Hastanesi’nde hastalar, otel konforunda bir sağlık hizmeti alıyor.

Hastanede otel konforu
Türkiye’nin ilk şehir hastanesi olarak 16 Ocak’ta hasta kabulüne başlayan Şehir Hastanesi’nde hastalara, kaldıkları odalarda banyosundan, tuvalete, refakatçi koltuğundan sosyal alanlara kadar pek çok hizmet beş yıldızlı otel konforunda sunuluyor. 
Bir buçuk yıl gibi kısa sürede kamu-özel ortaklığı hasta kabulüne başlayan 475 yataklı hastanede,  158 tek yataklı, 128 de çift yataklı servis odaları ile loğusa odaları mevcut. Burada, yatan hasta konforunu çok üst düzeye taşımış bulunuyor. 
Daha önce fiziki imkanları yetersiz, oda sayısı yetersiz odalarda kalan hastalar, yeni şehir hastanesinde tek ve çift yataklı odalarda, banyosundan tuvaletine, refakatçi koltuğundan televizyona kadar pek çok imkanı bulabiliyor. Hastaların kendilerini kendi evlerinde hissetmeleri için her türlü imkan sunulmuştu.

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