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Hastanede KOAH etkinliği

YOZGAT Şehir Hastanesi’nde, dünyada görülme sıklığı giderek artan Kronik Obstrüktif Akciğer Hastalığı’na (KOAH) karşı halkı bilinçlendirmek amacıyla her yıl gerçekleştirilen farkındalık günü kapsamında etkinlikler yapıldı.

Hastanede KOAH etkinliği

YOZGAT Şehir Hastanesi’nde, dünyada görülme sıklığı giderek artan Kronik Obstrüktif Akciğer Hastalığı’na (KOAH) karşı halkı bilinçlendirmek amacıyla her yıl gerçekleştirilen farkındalık günü kapsamında etkinlikler yapıldı.

23 Kasım 2018 Cuma 07:24
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Hastanede KOAH etkinliği

Hastane girişinde kurulan stantta, ziyaretçilere, KOAH’ın belirtileri, önlemleri ve tedavisi konularında aydınlatıcı bilgilerin yer aldığı broşürler dağıtıldı. ‘Nefesinizi dinleyin’ uyarısı yapılan bilgilendirmede, hastalığın belirtilerine de dikkat çekilerek, “Daha kolay yoruluyorum, öksürüyorum, 40 yaşındayım, sık bronşit oluyorum, nefes darlığı çekiyorum, sigara içiyorum’ diyenlerin mutlaka bir sağlık kuruluşuna başvurarak, solunum testi yaptırmayı ihmal etmemeleri istendi. Göğüs Hastalıkları Uzman Doktoru Ümmühan Tuba Tümüklü, KOAH Farkındalık Günü’nün amacının, çığ gibi büyüyen ancak teşhis sıkıntısı yaşanan bu hastalığa karşı halkı bilinçlendirmek olduğunu belirterek, “Çünkü, insanlarımız öksürük, balgam ve nefes darlığı gibi yakınmaları sıradan olarak görmekte ve önlem almakta geç kalmaktadır. Çok basit bir fiziki muayene ve solunum testi ile teşhisi konulabilen KOAH önlem alınmadığında tedavi gecikmekte ve üzücü sonuçlar oluşabilmektedir” dedi.
Hastanenin Göğüs Hastalıkları Servisinde devam eden etkinlikler kapsamında, tedavi gören KOAH hastalarına moral vermek amacıyla pasta kesilip, ikramlar yapıldı. Pastayı hastalar keserken, etkinliğe katılan Hastane Başhekimi Opr. Dr. Aziz Ahmet Surel, Sağlık Bakım Hizmetleri Müdürü Hatice İpek, Göğüs Hastalıkları Uzman Doktoru Ümmühan Tuba Tümüklü ve diğer katılımcılar alkışla tempo tuttu. Etkinlikte, hastane Başhekimi Opr. Dr. Aziz Ahmet Surel’in, hastalarla tek tek sohbet ederek, tedavi süreci hakkında bilgi alması ve her zaman yanlarında olduklarını vurgulaması, büyük moral sağladı.

Anahtar Kelimeler:
Hastanede KOAH Etkinliği
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