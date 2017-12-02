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-Hastanede inceleme

SAĞLIK Bakanlığı Kamu Hastaneleri Genel Müdür Yardımcısı Prof. Dr. Murat Alper, Yozgat Şehir Hastanesinde incelemede bulundu, değerlendirme toplantısı yaptı.

-Hastanede inceleme

SAĞLIK Bakanlığı Kamu Hastaneleri Genel Müdür Yardımcısı Prof. Dr. Murat Alper, Yozgat Şehir Hastanesinde incelemede bulundu, değerlendirme toplantısı yaptı.

02 Aralık 2017 Cumartesi 07:00
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-Hastanede inceleme

Tıbbi süreç, kalite, otelcilik, bilgi işlem hizmetlerinin yerinde gözlem ve değerlendirme yapan Alper başkanlığındaki ekip, sonrasında doktorlarla, yataklı servis sorumlu hemşireleri, karşılama-yönlendirme personelleri, hastane yöneticileri ve Rönesans İşletme yöneticileriyle toplantılar yaparak hastane işleyişi ile ilgili değerlendirmelerde bulundular. Yozgat Vali Yardımcısı Şükrü Şakır, Yozgat İl Sağlık Müdürü Vekili Dr. Abdullah Cesur, hastane yöneticileri ve Rönesans İşletme Müdürlerinin katılımıyla yapılan toplantıda ise, genel değerlendirmelerde bulunuldu. Hastanede saha çalışması sırasında sağlık personelleriyle sohbet eden Alper, “Yozgat Şehir Hastanesi, ilk hizmet veren hastanemiz olması nedeniyle, ekibimizle ilk olarak burayı ziyaret etmek istedik. Böylesine güzel bir binada hastalarımıza hizmet veriyor olmamız bizler için gurur verici. Emeği geçen tüm sağlık personellerimize, yöneticilerimize teşekkür ediyor, hastalarımıza acil şifalar diliyorum” dedi.

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