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Hastanede iftar

YOZGAT Şehir Hastanesi yemekhanesinde yapılan ve iki güne yayılan yaklaşık 700 kişinin katılım sağladığı iftar programına çalışanlar,  eş ve çocukları ile katıldı.

Hastanede iftar

YOZGAT Şehir Hastanesi yemekhanesinde yapılan ve iki güne yayılan yaklaşık 700 kişinin katılım sağladığı iftar programına çalışanlar,  eş ve çocukları ile katıldı.

30 Mayıs 2019 Perşembe 00:00
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Hastanede iftar

İftar yemeği vesilesi ile birlik ve beraberliğin pekiştirilmesi noktasında çalışanların memnuniyetleri dile getirildi. Başhekim Op. Dr. İbrahim Akkurt, "Sağlık çalışanı olmak hem çalışanların hem de ailelerimizin fedakarlığını gerektirir. Fedakar ve cefakar çalışma arkadaşlarımız ve kıymetli aileleri ile bir araya gelmekten ziyadesi ile mutlu olduk. Çalışanlarımıza ve ailelerine organizasyonumuza katılımları için teşekkür eder hayırlı ramazanlar dilerim" dedi.

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