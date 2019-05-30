Hastanede iftar

İftar yemeği vesilesi ile birlik ve beraberliğin pekiştirilmesi noktasında çalışanların memnuniyetleri dile getirildi. Başhekim Op. Dr. İbrahim Akkurt, "Sağlık çalışanı olmak hem çalışanların hem de ailelerimizin fedakarlığını gerektirir. Fedakar ve cefakar çalışma arkadaşlarımız ve kıymetli aileleri ile bir araya gelmekten ziyadesi ile mutlu olduk. Çalışanlarımıza ve ailelerine organizasyonumuza katılımları için teşekkür eder hayırlı ramazanlar dilerim" dedi.