Galeriler Yazarlar Haber Gönder
Yozgat
kapalı
Güncel Tarım Siyaset Spor Güncel Yaşam Kültür - Sanat Eğitim Sağlık Ekonomi Kaybettiklerimiz Mutlu Günlerimiz
BİST
98469
ALTIN
277.609
DOLAR
5.7165
STERLİN
7.3952
EURO
6.3738

Hastane tanıtıldı

TÜRKİYE’nin ilk Şehir Hastanesi olan Yozgat Şehir Hastanesi, HIMSS’19 Eurasia – Sağlık Bilişimi ve Teknolojileri Konferansı ve Fuarı etkinliğine katıldı.

Hastane tanıtıldı

TÜRKİYE’nin ilk Şehir Hastanesi olan Yozgat Şehir Hastanesi, HIMSS’19 Eurasia – Sağlık Bilişimi ve Teknolojileri Konferansı ve Fuarı etkinliğine katıldı.

01 Kasım 2019 Cuma 04:04
Hastane tanıtıldı

Fuarda açılan stantta, Yozgat Şehir Hastanesinin tanıtımı yapıldı. Standı Kamu Hastaneleri Genel Müdürü Prof. Dr. Hilmi Atasever de ziyaret etti. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ve konuk ülke Sağlık Bakanlarının da katıldığı fuarda hastanelerin dijital hastane olmak için uğraş verdiği hatırlatıldı. Sağlık Bakanı Koca, sürecin burada durmayacağını, bir adım sonra ‘akıllı hastane’ olmak için çaba harcanmaya başlanılacağını, hatta yapay zeka taşıyan sistemlerin talep edileceğinin altını çizdi. Sağlık bilişimi alanında dünyanın örnek aldığı başarılara imza atan Türkiye, HIMSS’19 Eurasia ile uluslararası arenada marka değerini yükseltmeye devam ettiği de bildirildi.

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Kurultaya katıldık
Kurultaya katıldık
Merkezde, implant uygulaması başladı
Merkezde, implant uygulaması başladı
Meme Kanseri uyarısı
Meme Kanseri uyarısı
Hasta Çocuklara Moral
Hasta Çocuklara Moral
Kekemelik yaşamı etkiliyor
Kekemelik yaşamı etkiliyor
YOZGAT’TA BiR iLK
YOZGAT’TA BiR iLK
Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler İlanlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    İleri Gazetesi | Günlük Tarafsız Siyasi Gazete... "1967'den beri..."

    Aşağınohutlu Mahallesi Salimbey Sokak No:8 Merkez / YOZGAT

    +90 354 217 07 77

    Gramaj Gazetecilik Matbaacılık Bilg. Reklam ve Tanıtım Hizm. Tic. Ltd. Şti | İleri Gazetesi Basın Konseyi üyesidir. | Tüm Hakları Saklıdır, Hiçbir Suretle Bilgiler Kopyalanamaz ve Kullanılamaz !

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim