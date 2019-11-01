Hastane tanıtıldı

Fuarda açılan stantta, Yozgat Şehir Hastanesinin tanıtımı yapıldı. Standı Kamu Hastaneleri Genel Müdürü Prof. Dr. Hilmi Atasever de ziyaret etti. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ve konuk ülke Sağlık Bakanlarının da katıldığı fuarda hastanelerin dijital hastane olmak için uğraş verdiği hatırlatıldı. Sağlık Bakanı Koca, sürecin burada durmayacağını, bir adım sonra ‘akıllı hastane’ olmak için çaba harcanmaya başlanılacağını, hatta yapay zeka taşıyan sistemlerin talep edileceğinin altını çizdi. Sağlık bilişimi alanında dünyanın örnek aldığı başarılara imza atan Türkiye, HIMSS’19 Eurasia ile uluslararası arenada marka değerini yükseltmeye devam ettiği de bildirildi.