Hastane kendini tanıttı

Hastanenin zemin katında hizmet veren Sosyal Hizmet birimi, ayakta ya da yatarak tedavi gören hastaların tıbbi tedaviden etkili bir şekilde yararlanmasına yardımcı oluyor. Aynı zamanda, sosyal sağlığının korunması ve geliştirilmesi, tedavi sürecinde hastanın ailesi ve çevresi ile ilişkilerinin düzenlenmesi, tedavi sürecini etkileyen psiko-sosyal ve sosyo- ekonomik sorunlarının zamanında çözümlenerek sosyal işlevselliğini yeniden kazanmasında yol gösterici görev yapıyor. Hastane Başhekimi Opr. Dr. Aziz Ahmet Surel’in önerisi doğrultusuna Sosyal Hizmet Birimi tarafından bir de Engelli Destek Kılavuzu hazırlandı. Hastanenin resmi web sitesinde yayınlanan kılavuz, internet erişim olanağı olmayanlar için de basılı hale getirildi. Herhangi bir nedenle Sosyal Hizmet Birimine başvuran hasatlara dağıtılan kılavuz, engellilere yol gösterici rehber özelliği taşıyor.