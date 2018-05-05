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Hastalara navigasyon

YOZGAT Şehir Hastanesi'nde hayata geçirilen 'Navix' isimli navigasyon uygulaması sayesinde hastalar 142 bin metrekare alana sahip hastane içerisinde istedikleri bölüme rahatça ulaşacak.

Hastalara navigasyon

YOZGAT Şehir Hastanesi'nde hayata geçirilen 'Navix' isimli navigasyon uygulaması sayesinde hastalar 142 bin metrekare alana sahip hastane içerisinde istedikleri bölüme rahatça ulaşacak.

05 Mayıs 2018 Cumartesi 07:00
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Hastalara navigasyon

Yozgat Şehir Hastanesi'nin 142 metrekare kapalı alana sahip olduğunu belirten hastane Başhekimi Dr. Aziz Ahmet Surel, "Bizim daha önceki devlet hastanemiz yaklaşık 40 metrekare kapalı alana sahipti. Şu an Yozgat şehir hastanesi 142 bin metre kare kapalı alana sahip 3 kat kapalı otoparkı var biz hastanemizi tanıyoruz ama sürekli buradayız. Fakat ilk defa gelen bir hastamız ve hasta yakınımız hastane içinde otoparka koyduğu aracını bulmakta dahil ciddi bir şekilde zorlanıyor. İşte bu zorlukların önüne geçebilmek için ilk defa hastanelerimize gelen hastalarımız ve yakınları rahatça yollarını bulabilsinler diye bir navigasyon programı tesis ettik. Bu navigasyon programıyla beraber hastanemizde hangi birime gitmek istiyorsa oraya yönlendirebilecekler. Tekerlekli sandalye kullanıyorsa 'ben tekerlekli sandalye kullanıyorum' parametresini işaretleyerek kendi özürlü güzergahına uygun bir alanda hasta ve hasta yakınlarımız ilerleyebilecek" dedi.

Hasta Tolgahan Uçar ise navigasyon uygulamasını beğendiğini söyleyerek, "Hastanede uygulamayı cep telefonuma yüklediler. Kolaylıkla gideceğim yeri buldum. Hastane büyük olduğu için bu uygulama bana kolaylık sağladı" dedi.

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