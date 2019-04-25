Hasta çocuklar unutulmadı

Çekerek ilçesinden gelen hekim ve sağlık personeli, Yozgat Şehir Hastanesi’nde kalan çocukları ziyaret edip, hazırladıkları oyuncakları çocuklara hediye etti. Yozgat İl Sağlık Müdürlüğü Sağlık Hizmetleri Başkanı Dr. Mustafa Şahin, Aile Hekimliği Birim Sorumlusu Fatih Çetin, Hastane Başhekim Yardımcısı Dr. İsmail Şimşek, Çekerek Aile Sağlığı Merkezi Çalışanları ile birlikte çocuklara hediyelerini takdim edilerek, geçmiş olsun dileklerini ilettiler.