Hasta Bakımını gördüler

Okul Müdürü ve Proje Yasal Temsilcisi Uzman Öğretmen Osman Kılınçaslan, öğrencilerin, 2017 yılı teklif çağrısı döneminde ‘Evde Hasta Bakım Hizmetlerinde AB Uygulamaları’ projesi kapsamında hareketlilik dönemlerini tamamlayarak yurda döndüklerini söyledi. Kılınçaslan, ‘’Öğrencilerimiz bu proje ile ülkemizde bulunan sağlık kurum ve kuruluşlarında görmüş oldukları beceri eğitiminde olduğu gibi, hastanın özelliklerini tanıyabilen, günlük bakımını yapabilen, fizyoterapi ve meşguliyet terapisi yapabilen, hasta odası düzenleyebilen, yatak içi ve dışı egzersizler yaptırabilen, hastayı rahatlatabilen, hastayı yataktan kaldırabilen, hastaya ilaç verebilen, özel hastalıklarda bakım yapabilen, ilk yardım uygulayabilen evde hasta bakım elemanı olduklarının daha iyi farkına varmışlardır’’ dedi.

Kılıçaslan, hastanın tıbbi gereklilik olmadıkça hijyen şartlarına uymak kaydıyla rahat edebileceği alanın evi olduğunun önemini kavradıklarını kaydetti. Kılınçarslan, ‘’Böylece ülkemizde bu konuda yapılan çalışmaların AB ülkelerinden geride olmadığını görmüşlerdir. Bu da öğrencilerimizin özgüvenlerinin artmasına neden olmuştur’’ dedi.