Galeriler Yazarlar Haber Gönder
Yozgat 11°
hafif yağmur
Güncel Gündem Siyaset Spor Ekonomi Kültür - Sanat Eğitim Sağlık Güncel Yaşam Kaybettiklerimiz Mutlu Günlerimiz
BİST
102381
ALTIN
179.942
DOLAR
4.2383
STERLİN
5.7238
EURO
5.0479

Hasta Bakımını gördüler

SORGUN Gevher Nesibe Mesleki Teknik Anadolu Lisesi’nden 21 öğrenci, 3 refakatçi öğretmenle ile birlikte yurtdışında gerçekleştirdiği 3 grup staj faaliyetini tamamlayarak yurda döndü.

Hasta Bakımını gördüler

SORGUN Gevher Nesibe Mesleki Teknik Anadolu Lisesi’nden 21 öğrenci, 3 refakatçi öğretmenle ile birlikte yurtdışında gerçekleştirdiği 3 grup staj faaliyetini tamamlayarak yurda döndü.

11 Mayıs 2018 Cuma 07:00
2 Okunma
Hasta Bakımını gördüler

Okul Müdürü ve Proje Yasal Temsilcisi Uzman Öğretmen Osman Kılınçaslan, öğrencilerin, 2017 yılı teklif çağrısı döneminde ‘Evde Hasta Bakım Hizmetlerinde AB Uygulamaları’ projesi kapsamında hareketlilik dönemlerini tamamlayarak yurda döndüklerini söyledi. Kılınçaslan, ‘’Öğrencilerimiz bu proje ile ülkemizde bulunan sağlık kurum ve kuruluşlarında görmüş oldukları beceri eğitiminde olduğu gibi, hastanın özelliklerini tanıyabilen, günlük bakımını yapabilen, fizyoterapi ve meşguliyet terapisi yapabilen, hasta odası düzenleyebilen, yatak içi ve dışı egzersizler yaptırabilen, hastayı rahatlatabilen, hastayı yataktan kaldırabilen, hastaya ilaç verebilen, özel hastalıklarda bakım yapabilen, ilk yardım uygulayabilen evde hasta bakım elemanı olduklarının daha iyi farkına varmışlardır’’ dedi.

Kılıçaslan, hastanın tıbbi gereklilik olmadıkça hijyen şartlarına uymak kaydıyla rahat edebileceği alanın evi olduğunun önemini kavradıklarını kaydetti. Kılınçarslan, ‘’Böylece ülkemizde bu konuda yapılan çalışmaların AB ülkelerinden geride olmadığını görmüşlerdir. Bu da öğrencilerimizin özgüvenlerinin artmasına neden olmuştur’’ dedi.

Yorumlar

Dikkat!

Yorum yapabilmek için üye girşi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.

Üye Girişi Üye Ol

İlgili Haberler
Aşı farkındalığı
Aşı farkındalığı
Yaşam Desteği Eğitimi
Yaşam Desteği Eğitimi
Hastalara navigasyon
Hastalara navigasyon
Suya Sabuna dokunun!
Suya Sabuna dokunun!
Lösemili Çocuklara Destek
Lösemili Çocuklara Destek
ŞEHiR HASTANESi BiRiNCi!
ŞEHiR HASTANESi BiRiNCi!

banner88

Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    İleri Gazetesi | Günlük Tarafsız Siyasi Gazete... "1967'den beri..."

    Aşağınohutlu Mahallesi Salimbey Sokak No:8 Merkez / YOZGAT

    +90 354 217 07 77 - 354 217 24 94

    Gramaj Gazetecilik Matbaacılık Bilg. Reklam ve Tanıtım Hizm. Tic. Ltd. Şti | İleri Gazetesi Basın Konseyi üyesidir. | Tüm Hakları Saklıdır, Hiçbir Suretle Bilgiler Kopyalanamaz ve Kullanılamaz !

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim