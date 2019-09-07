Halk Sağlığı Haftası

Yozgat İl Sağlık Müdürü Şahin, ‘’Birinci basamak sağlık hizmetleri olarak da adlandırılan koruyucu sağlık hizmetlerini ülke genelinde yaygın, etkili ve gereken kalite düzeyinde sürdürmek temel amacımızı teşkil etmektedir. Böylece insanımızın sağlığını korumayı ve geliştirmeyi hedeflemekteyiz’’ dedi.

Dr. Şahin, 2001 yılından beri kutlanmakta olan haftanın amacının, ülkede birinci basamak sağlık sisteminde sunulan tüm sağlık, tarama programları hakkında halkı bilgilendirmek, toplumun ve toplumun sağlığının ülkemiz için ne kadar önemli olduğunu vurgulamak olduğunun altını çizdi. Şahin, ‘’Hafta boyunca halkımızı bilgilendirme çalışmalarımız devam edecek olup, Yozgat halkımıza sağlıklı ömürler, görevi başındaki tüm sağlık çalışanlarımıza başarılar dilerim. Halk sağlığı uygulaması, bireyin anne rahminden hayatının sonuna kadar olan tüm süreçte sağlıklı yaşam sürmesini ve hastalıklardan korunmasını hedefler. Halk sağlığının en önemli amacı, bireylerin sağlığını hastalanmadan önce koruyabilmek, hastalık için olası risklerinin ortadan kaldırılması dolayısıyla da hastalık gelişmeden müdahale edilmesi ile toplumun hayat standardını yükseltmek, kaliteli bir yaşam sürmesini sağlamak, basit tedbirler ve önlemlerle doktora, ilaca gereksinim duymadan sağlık sorunlarını atlatabilmesini sağlamaktır’’ diye konuştu.

Sağlık Müdürü Fatih Şahin, yapılan çalışmalar içinde annelerin, çocuklarıyla birlikte özel bir önceliğe sahip olduklarına da vurgu yaptı. Şahin, ‘’Çocukların en iyi şartlarda dünyaya gelmelerinin sağlanması, büyümeleri ve gelişmeleri için en uygun ortamın hazırlanması, geleceğe dönük fiziksel, ruhsal, zihinsel donanımlarının en üst düzeyde oluşturulması ülkenin geleceği açısından yaşamsal önem taşımaktadır. 15-49 yaş arasındaki tüm kadınların sağlık açısından değerlendirilmesinin sağlanması için yılda en az iki kez birinci basamak sağlık kuruluşları ve aile hekimleri tarafından izlenmektedir. Evlilik öncesi sağlık raporu almak için başvuran kişilerin üreme sağlığı, akraba evliliği ve genetik geçişli hastalıklar, korunma yolları konularında bilinçlendirilmesi amaçlanmaktadır. Gebelerin doğum öncesi, doğum, doğum sonrası dönemlerine ilişkin bilgi sahibi olmalarını ve bilinçli doğum yapmalarını sağlamak, anne ve baba adaylarına yeni rollerini benimsemeleri konusunda bilgi ve beceri kazandırmak için anne adaylarına bilgi verilmektedir. Çocuk izlemi birinci basamak çocuk sağlığı ve hastalıkları hizmetlerinin temelini oluşturmaktadır. Sağlam çocuk izleminde amaç sağlıklılığı sürdürmek, bebek ve çocuk ölümlerini, hastalık, sakatlıkları en aza indirmek ve önlemektir’’ ifadelerini kullandı.

