Halk Sağlığı etkinliği

Novada Alışveriş Merkezinde Stant kuruldu, ‘Kanser Taramaları, Doğum Öncesi ve Sonrası Bakım, Gebe Sınıfları, Anne Sütü, Emzirme ve Güvenli Annelik, Çocuk Güvenliğinin Sağlanması, Ağız ve Diş Sağlığı, Talasemi, Kadına Şiddet, Sağlıklı Beslenme ve Hareketli Hayat, Kronik Hastalıklar, Diyabet Hastalığı, Çölyak, Tütünle Mücadele’ konularında Afiş, Broşürler dağıtıldı. Tansiyon ve Beden Kitle Endeksi ölçümü yapıldı. Yozgat İl Sağlık Müdürlüğü tarafından, Naciye Afet Şahin Kız, Bilal Şahin Erkek Kur'an Kurslarında, öğrencilere yönelik etkinlik yapıldı. Öğrencilere, ‘Çocuk Güvenliğinin Sağlanması, Sağlıklı Beslenme ve Hareketli Hayat, Ağız ve Diş Sağlığı’ konularında bilgilendirmelerde bulunuldu. Diş Bakım Seti, Sağlığım İçin defterleri gibi çeşitli hediyeler, kursiyerlere dağıtıldı. Etkinliğe, Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanı Dr. M. Akif Karaaslan, Halk Sağlığı Hizmetleri Başkan Yardımcısı Elif Bilge Özkan, Bulaşıcı Olmayan Hastalıklar ve Kronik Durumlar Uzmanı Rivahi Kalay, Diş Hekimi Sedef Gök Şahin de katıldı.