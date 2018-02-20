Grip uyarısı

Kılınç, ‘Günümüzde birçok insanın basit olarak gördüğü için doktora bile gitmediği bir durum olan grip özellikle immün yetmezliği ve kronik böbrek-akciğer-kalp hastalıkları olan, kanser hastaları ve kanser tedavisi alan bireylerde aslında oldukça önemli ve riskli bir hastalıktır’ uyarısında bulundu.

Doktor Kılınç, gribin, özellikle soğuk kış aylarında ya da mevsim geçişlerinde salgınlar yapan, her yıl dünya nüfusunun yaklaşık yüzde 10-20’sini etkileyen, iş gücü kaybının yaklaşık yüzde 10’undan sorumlu olan influenza isimli virüsün neden olduğu bir üst solunum yolu enfeksiyonu olduğunun altını çizdi. Kılınç, ‘Kış aylarında bulunduğumuz bu sıralar tüm Türkiye’yi olduğu gibi Sarıkaya’yı da etkilemiş olup aylık muayene edilen hasta sayımız ortalama 10 bin civarındayken, Ocak ayı içinde 16 bin hastayı bulmuştur. Özellikle KBB ve Çocuk Hastalıkları poliklinik ve yatan hasta sayılarımızda ciddi artış olmuştur. Grip hastalığı oldukça bulaşıcı bir hastalık olup bulaşıcılık kuluçka dönemi denen hastalık belirtilerinin çıkmadan önceki 3 gün ve belirtilerin çıktıktan sonraki 5-6 gün içinde olmaktadır. Genellikle solunum yollarındaki sekresyonların aksırma, öksürme ile havaya karışması ve havada asılı kalması ile diğer bireylerin yine solunum yoluyla virüsü alması sonucu bulaş olmaktadır’ dedi.

Kılınç, grip rahatsızlığının, aslında çok basit ve geçici bir hastalık olarak görülse de aslında her sene birçok kişinin ölümüne neden olarak, kişilerde çok büyük riskler meydana getirdiğini kaydetti. Kılınç, ‘Semptomatik tedavi sonucunda kişi sağlıklı ise yaklaşık bir hafta içerisinde grip etkileri yavaş yavaş kaybolur. Ancak immün sistemi baskılanmış kişilerde tedavi edilmezse alt solunum yolu enfeksiyonu (zatürre) gibi daha ciddi durumlara yol açarak ölüme yol açabilmektedir. Grip hastalığından korunmada yapılması gereken en önemli ve kolay uygulama kişisel hijyene dikkat edilmesi, özellikle sık sık ellerin yıkanması, toplum içinde tokalaşma ve sarılmaların en aza indirilmesi, bulunulan ortamların sık sık havalandırılması, toplu ulaşım araçlarının mümkün mertebe kullanılmaması, bol bol özellikle su, meyve ve sebze tüketilmesi sayılabilir. Ayrıca kronik hastalığı olan immün sistemi baskılanmış ve 65 yaş üzeri olan bireylerin her yıl aşı dönemlerinde grip aşılarını ve diğer aşıları doktora başvurarak yaptırmaları gerekmektedir’ ifadesini kullandı.