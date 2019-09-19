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Gözlere koruma

SARIKAYA ilçesinde Yukarısarıkaya İlkokulu’nu ziyaret eden gönüllü Optisyenler, göz muayenesinin önemini anlattı.

Gözlere koruma

SARIKAYA ilçesinde Yukarısarıkaya İlkokulu’nu ziyaret eden gönüllü Optisyenler, göz muayenesinin önemini anlattı.

19 Eylül 2019 Perşembe 00:00
Gözlere koruma

Optisyen Ayhan Demircan, geçmiş yıllarda karşılaştıkları örneklerden yola çıkarak, her öğrencide okula başlamadan önce mutlaka yasal zorunluluk olarak, göz muayenesi olma şartı aranması gerektiğine inandıklarını söyledi. Demircan, ‘’Aksi halde çocuklar görme kusurlarının farkına varamazlar. Farkına varamadıkları görme problemleri yüzünden algılama ve öğrenmede problem yaşarlar. Görmede problem yaşayan öğrencilerin eğitim hayatları zorlaşır ve yeteri başarıyı sağlayamazlar. Bu anlamda öğretmenlere ve velilere büyük iş düşüyor. Özellikle çocuklarda belli periyodik aralıklarla düzenli göz muayenesi şart” dedi. 
Ziyaret ettikleri ilkokulda güneşin göze olan zararlarını da anlatan gönüllü Optisyenler, bütün öğrencilere güneş gözlüğü hediye etti. Gönüllü Optisyenler, okul öncesi göz muayenesinin önemine dikkat çekmek adına Anadolu’daki köy okullarını ziyaret ettiklerini de hatırlattı. 
 

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