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Görev değişimi

Sorgun Devlet Hastanesi Başhekimliği görevine Uzman Dr. Ümit Öztürk getirildi.

17 Temmuz 2020 Cuma 00:07
Görev değişimi

SORGUN Devlet Hastanesi’nde 7,5 yıldır Başhekim olarak görev yapan Op. Dr. Suat Gözübüyük’ün sözleşmesi yenilenmedi. Yerköy Devlet Hastanesi Başhekimi Uzman Dr. Ümit Öztürk, Sorgun Devlet Hastanesi başhekimi oldu.
Op. Dr. Suat Gözübüyük’ün Sorgun Devlet Hastanesinde 26 yıldır görev yaptığı, son 7,5 yıldır ise başhekimlik görevini yürüttüğü bildirildi. Gözübüyük'ün başhekimlik görev süresinin uzatılmayıp, görevinden ayrılmasıyla yerine Yerköy Devlet Hastanesi Başhekimi Uzman Dr. Ümit Öztürk’ün atandığı bildirildi.

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Görev Değişimi
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