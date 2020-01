FARKINDA OLUN!

YOZGAT İl Sağlık Müdürü Dr. Fatih Şahin, hava yolu ile bulaşan, bakteriyel bir hastalık olan, halk arasında ‘verem’ olarak bilinen tüberküloz hastalığı konusunda tolumun bilgilendirilip, bilinçlenmesinin önemli olduğun söyledi. Dr. Şahin, bu amaçla her yıl Ocak ayının ilk Pazar günü ile başlayan ‘Verem Eğitim ve Propaganda Haftası’ kapsamında halkı bilinçlendirmeye yönelik çalışmalar yapılacağını kaydetti. Şahin, ‘’Tüberküloz hastalığının etkili bir şekilde tedavi edilebiliyor olmasına karşın halen tüm dünyada önemli bir sağlık sorunu olarak varlığını korumaktadır. Dünya nüfusunun yaklaşık dörtte birinin tüberküloz basiliyle enfekte olduğu bilinmektedir’’ dedi. Şahin, dünya genelinde her yıl yaklaşık 10 milyon kişinin tüberküloza yakalanmasına karşın Ülkemizde Tüberküloz görülme sıklığının her yıl yaklaşık yüzde 3-4 oranında azaldığını kaydetti. Şahin, ‘’Ülkemizde 2005 yılında Verem Savaş Dispanserlerinde kayıtlı hasta sayısının 20 bin 535 iken bu rakamın 2018 yılında 11 bin 786’ya kadar gerilemiştir. Verem basili çoğunlukla akciğerlerde hastalık oluşturmalarına rağmen lenf bezleri, kemikler, eklemler, beyin, böbrekler, sindirim sistemi, omurga gibi organ, sistemleri de etkileyebilmektedir. Tüm organları tutabilmesine karşın, tüberküloz denildiğinde daha çok akciğer tüberkülozu, akla gelmektedir. Basilin kaynağı tedavi görmemiş veya düzenli tedavi görmeyen aktif akciğer veya gırtlak hastalardır. Hastalık öksürme ve hapşırma yolu ile ortama yayılan mikrobun solunum yolu ile alınası sonucu bulaşır ve tedavi edilmeyen her hastanın yılda 10-15 kişiye hastalığı bulaştırabilmektedir. Bu nedenle hastalığın, sadece bireyi değil, toplumu da ilgilendiren bir sorundur’’ diye konuştu. Şahin, hastalıkta, halsizlik, iştahsızlık kilo kaybı, çocuklarda kilo alamama ateş gece terlemesi gibi genel yakınmaların olacağının da altını çizdi. Şahin, 2 -3 haftadan uzun süren öksürük, ateş, gece terlemesi, kanlı balgam çıkarma ve kilo kaybı gibi şikâyetleri olan kişilerin en yakın sağlık kuruluşuna müracaat etmesi gerektiğini anlattı. Şahin, kesin tanının balgamda verem mikrobunun görülmesi ile konulduğunu, hastalığın günümüzde tedavi edilebilir bir hastalık olduğunu, tedavisinin en az 6 ay sürdüğünü, Toplum Sağlığı Merkezi ve Verem Savaş Dispanserleri Biriminde veremin teşhis ve tedavisinin ücretsiz yapıldığını sözlerine ekledi.