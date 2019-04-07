Evde bakıma devam

Evde sağlık hizmeti ihtiyacı olan bireylerin muayene, tetkik, tahlil, tedavi, tıbbi bakım, rehabilitasyon ve diş sağlığı gibi hizmetler veriliyor. Evde Sağlık Hizmetleri birimi, Yozgat Şehir Hastanesi ile birlikte Akdağmadeni, Boğazlıyan, Sarıkaya, Sorgun, Yerköy Devlet Hastaneleri bünyesinde de faaliyet gösteriyor. Çeşitli hastalıklar nedeniyle evde sağlık hizmeti alma ihtiyacı olan bireylere, evinde ve aile ortamında, sosyal, psikolojik danışmanlık hizmetleri veren birim elemanları, muayene, tetkik, tedavi, tıbbi bakım ve iyileştirme hizmetlerinde de bulunuyor.