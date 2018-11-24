Galeriler Yazarlar Haber Gönder
Yozgat -2°
az bulutlu
Güncel Gündem Siyaset Spor Ekonomi Kültür - Sanat Eğitim Sağlık Güncel Yaşam Kaybettiklerimiz Mutlu Günlerimiz
BİST
93003
ALTIN
207.898
DOLAR
5.2775
STERLİN
6.7733
EURO
5.9813

Engelli Sağlık Hizmeti tanıtıldı

SORGUN Gevher Nesibe Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi tarafından hazırlanıp, AB fonlarından finanse edilmesi uygun bulunan ‘Engelli Sağlık Hizmetleri Alanında AB Standartları Eğitim Projesi’ açılış toplantısı yapıldı.

Engelli Sağlık Hizmeti tanıtıldı

SORGUN Gevher Nesibe Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi tarafından hazırlanıp, AB fonlarından finanse edilmesi uygun bulunan ‘Engelli Sağlık Hizmetleri Alanında AB Standartları Eğitim Projesi’ açılış toplantısı yapıldı.

24 Kasım 2018 Cumartesi 08:33
10 Okunma
Engelli Sağlık Hizmeti tanıtıldı

Kaymakam Mustafa Altınpınar'ın da katılımı ile yapılan toplantıda, Okul Müdürü ve Proje Yasal Temsilcisi Uzman Öğretmen Osman Kılınçarslan, yurtdışında uygulanacak olan projenin uygulanması için öğrencilerin İtalya’nın Milano kentine, proje ortağı olan sağlık kurumunda staj programını gerçekleştireceğini söyledi. Kılınçarslan, ‘’Öğrencilerimiz bu proje ile Engelli Sağlık Hizmetleri Alanında AB Standartlarında Eğitim Uygulamalarını yerinde görüp, alanında bilgi ve becerilerini geliştirme fırsatları elde edeceklerdir. Bununla birlikte Sağlık alanında uygulanan ve kullanılan son teknolojileri staj yoluyla inceleme şansları olacak ve mesleki anlamda gelişimlerine katkıda bulunulacaktır’’ dedi.

Anahtar Kelimeler:
Engelli Sağlık Hizmeti Tanıtıldı
Yorumlar

Dikkat!

Yorum yapabilmek için üye girşi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.

Üye Girişi Üye Ol

İlgili Haberler
Hastanede KOAH etkinliği
Hastanede KOAH etkinliği
Sağlık çalışanlarına işaret dili
Sağlık çalışanlarına işaret dili
e-Nabız uygulaması ilgi görüyor
e-Nabız uygulaması ilgi görüyor
Kan Bağışı kampanyası
Kan Bağışı kampanyası
DiYABETLi SAYISI ARTIYOR
DiYABETLi SAYISI ARTIYOR
Sigara-Kanser ilişkisi
Sigara-Kanser ilişkisi

banner88

Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    İleri Gazetesi | Günlük Tarafsız Siyasi Gazete... "1967'den beri..."

    Aşağınohutlu Mahallesi Salimbey Sokak No:8 Merkez / YOZGAT

    +90 354 217 07 77

    Gramaj Gazetecilik Matbaacılık Bilg. Reklam ve Tanıtım Hizm. Tic. Ltd. Şti | İleri Gazetesi Basın Konseyi üyesidir. | Tüm Hakları Saklıdır, Hiçbir Suretle Bilgiler Kopyalanamaz ve Kullanılamaz !

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim