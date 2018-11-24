Engelli Sağlık Hizmeti tanıtıldı

Kaymakam Mustafa Altınpınar'ın da katılımı ile yapılan toplantıda, Okul Müdürü ve Proje Yasal Temsilcisi Uzman Öğretmen Osman Kılınçarslan, yurtdışında uygulanacak olan projenin uygulanması için öğrencilerin İtalya’nın Milano kentine, proje ortağı olan sağlık kurumunda staj programını gerçekleştireceğini söyledi. Kılınçarslan, ‘’Öğrencilerimiz bu proje ile Engelli Sağlık Hizmetleri Alanında AB Standartlarında Eğitim Uygulamalarını yerinde görüp, alanında bilgi ve becerilerini geliştirme fırsatları elde edeceklerdir. Bununla birlikte Sağlık alanında uygulanan ve kullanılan son teknolojileri staj yoluyla inceleme şansları olacak ve mesleki anlamda gelişimlerine katkıda bulunulacaktır’’ dedi.