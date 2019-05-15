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Eczacılar günü kutlandı

Eczacılar günü kutlandı

Eczacılar günü kutlandı

Eczacılar günü kutlandı

15 Mayıs 2019 Çarşamba 00:00
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Eczacılar günü kutlandı

YOZGAT Eczacılar Odası Başkanı Eczacı Furkan Konya, bilimsel eczacılığın 180’inci yılı nedeniyle yayımladığı mesajında, ‘14 Mayıs 1839 tarihinde Mekteb-i Tıbbiye-i Şahane içerisinde açılan eczacılık sınıfı ile ülkemizde eczacılık akademik bir mesleğe dönüşmüştür. O günden bu yana, yaklaşık iki yüz yıldır, mesleğimizi ileriye taşımak, insan ve toplum sağlığına değer katmak için adımlar atıyoruz. Önce zarar vermeyeceksin ilkesiyle, halkın sağlığını merkeze alan bir perspektifle hizmet veriyoruz’ dedi.
Eczacı Konya, Türk Eczacıları Birliği olarak tüm ilaçların reçete ile halka sunulması gerektiğini her fırsatta dile getirdiklerini, sağlık sisteminin ve sağlık okuryazarlığı oranının düşük toplumumuzun reçetesiz ilaç kategorisinin genişletilmesine hazır olmadığını ifade ettiklerini tekrarladı. Konya, ‘Pek çok ülkede örneğini gördüğümüz gibi reçetesiz ilacın beraberinde ilaçta reklamı, ilaçta fiyat artışını ve ilacın eczane dışına çıkmasını getireceğinden endişe duyuyoruz’’ diye konuştu.

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Eczacılar Günü Kutlandı
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