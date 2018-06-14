DOLAŞIM SiSTEMiMiZ SIKINTILI

Bebek ölüm hızının Türkiye ortalamasının yarısına kadar inerken, ölüm sayısı revize edilen 2016 yılı verisine göre 3 bin 104 iken bu sayı yüzde 2,3 azalarak 2017 yılında 3 bin 33 kişi oldu. Yozgat’ta ölenlerin yüzde 56’sını erkekler, yüzde 44’ünü kadınlar oluşturdu. Bin kişi başına düşen ölüm sayısını ifade eden kaba ölüm hızı, Yozgat’ta 2016 yılında binde 7,4 iken 2017 yılında binde 7,2’ye düştü. Bin canlı doğum başına düşen bebek ölüm sayısını ifade eden bebek ölüm hızı Yozgat’ta, 2016 yılında binde 8,4 iken 2017 yılında binde 7,3 oldu. Yozgat'ta ölümler yaş grubuna göre incelendiğinde, 2017 yılında en fazla ölüm bin 632 kişi ile 75 ve daha yukarı yaş grubunda görüldü. Yozgat’ta ölümle sonuçlanan intihar sayısı revize edilen 2016 yılında 10 iken 2017 yılında 16 kişi oldu. İntihar edenlerin yüzde 93,8’ini erkekler, yüzde 6,2’sini ise kadınlar oluşturdu. Kaba intihar hızı yüz bin nüfus başına düşen intihar sayısı olup, Yozgat'ta 2016 yılında yüz binde 2,38 iken 2017 yılında yüz binde 3,81’e yükseldi.

BEBEK ÖLÜMLERİ

Türkiye genelinde 2014 yılında 11,1 olan bebek ölüm hızı 2017 yılında 10,00’a indi. Yozgat'ta ise bebek ölüm hızı 2014 yılında 10,3 iken 2015 yılında 9,7'ye, 2016 yılında ise 8,7'ye geriledi. Türkiye ortalaması 2014 yılında yüzde 17,1 iken 2017 yılında 16,1’e gerileyen kaba doğum hızı Yozgat'ta 2015 yılında 14,6 iken 2016 yılında 13,9'a, 2017 yılında da 13,6'ya geriledi.

ÖLÜM NEDENLERİ

Yozgat'ta dolaşım sistemlerine bağlı ölüm yüzde 42,3 olduğu belirtilirken, tümöre bağlı ölüm yüzde 18,2, solunum sistemi hastalıklarına bağlı ölüm 13,4, Endokrin hastalıklar 5,8, dışsal yaralanma ve zehirlenme 2,4, sinir sistemi ve duyu organları hastalıkları 4,3, diğer nedenlere bağlı ölüm 13,6 olarak belirlendi.

