Doktorumuz yok!

Milletvekili Ali Keven, Sağlık Bakanlığı Yönetim Hizmetleri Genel Müdürü Mehmet İslamoğlu ile görüşerek, bakanlığın yapacağı ilk atamada Yozgat’ın doktor açığının giderilmesini istedi.

Milletvekili Keven, Yozgat’ta 9 ilçede kadın doğum uzmanı, 7 ilçede ise çocuk uzmanı dahi bulunmadığını hatırlattı. Yerköy ilçesinde hiç göz doktoru bulunmadığını vurgulayan Keven, “Bir göz muayenesi için il merkezine gitmek zorunda bu insanlar. 50 bine yakın bir nüfusa hizmet veren Yerköy Devlet Hastanesi'nde 1 çocuk uzmanı var. Başhekimlik ile yaptığım görüşmede toplam 22 uzman doktor kadrolarının olduğu ancak 10 uzman doktorun mevcut olduğu bilgisini aldım” diye konuştu.

Genel Müdür İslamoğlu ise yapılacak atamalarda açığın giderileceğini ifade ederken, Keven de konunun takibini sürdüreceğini bildirdi.