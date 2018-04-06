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Doktorlardan çocuklara kitap

TÜRK Dermatoloji Derneği, yurt çapında aralarında Yozgat’taki okulların da bulunduğu 16 ilköğretim okulu ve anaokullarına bir mektup eşliğinde kitaplar yolladı.

Doktorlardan çocuklara kitap

TÜRK Dermatoloji Derneği, yurt çapında aralarında Yozgat’taki okulların da bulunduğu 16 ilköğretim okulu ve anaokullarına bir mektup eşliğinde kitaplar yolladı.

06 Nisan 2018 Cuma 07:00
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Doktorlardan çocuklara kitap

Kitaplarla okullarda ‘Türk Dermatoloji Kütüphaneleri’ oluşturuldu. Türk Dermatoloji Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Dr. Sema Karaoğlu, “16 ilköğretim okulu, anaokulu ve 9. sınıfa kadar öğrenciler için okuma kitaplarını her okula 400 adet kitap bağışı yaparak dağıttık. Okullarımızda, sosyal sorumluluklarımız bağlamında dağıtılan bu kitaplarla ‘Türk Dermatoloji Kütüphaneleri’ kuruldu. Ayrıca çocuklarımıza çalışan ve üreten bir birey olmalarını özendirmek amacıyla bir mektup da yolladık” dedi.

Kitaplar, Yozgat ile birlikte Gaziantep, Erzincan, Siirt, Bursa, Trabzon, Van, Ankara, Ağrı, Hakkari, Mardin, Şırnak ve Cizre’de bulunan 16 ilköğretim ve anaokuluna gönderildi. Bağışlanan kitaplarla birlikte, doktorların kaleme aldığı birer de mektup gönderildi.

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