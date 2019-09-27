Doktor adayları önlük giydi

Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ferit Çiçekçioğlu, Tıp Fakültesi'ne yerleşerek, önemli bir dönüm noktası olarak kabul edilen ‘Beyaz önlüğü’ öğrencilerin giyerek, eğitim hayatı ile birlikte mesleğe de ilk adımı attıklarını kaydetti. Çiçekçioğlu, ‘’Beyaz Önlük ile sevgili öğrencilerimize artık yeni bir döneme girdiklerini, çok çalışarak bunu ömür boyu vicdanın, temiz ahlakın, dürüstlüğün bir simgesi olarak üzerlerinde gururla taşıyacaklarını, işin başında hatırlatmayı amaçlıyoruz. Bu vesile ile sevgili öğrencilerimiz, vicdanınızın da önlüğünüzün de ömür boyu bembeyaz kalmasını dilerim" dedi.Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Şenol Akın da, Yozgat Bozok Üniversitesi'nin 22 bini aşkın öğrencisi, yaklaşık 2 bine yakın genç, dinamik akademik ve idari personeli ile ‘Kararlılıkla Başarıya’ sloganıyla geleceğe yürüyen bir kurum olduğunu söyledi. Akın, Tıp Fakültesi'ni kazanan 108 doktor adayına hoş geldiniz diyerek, “Ülkemizin geleceğine sahip olmak adına gayret etmek, çaba sarf etmek, daha çok çalışarak, okuyarak ve düşünerek kendinizi yetiştirmeniz çok önemli olduğunu ve bu konuda sizlere olan inancımın tam olduğunu belirtmek isterim. Bu minvalde, bizlerin de tüm çalışanlarımızla sizlerin yanınızda olacağımızdan şüpheniz olmasın” diye konuştu.

