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Doğru zamana dikkat

YOZGAT Şehir Hastanesi Çocuk Cerrahisi Uzmanı Op.Dr. Necip Fazıl Aras sünnet için en uygun zamanın 2 yaşından önce ya da 6 yaşından sonra olduğunu belirtti.

Doğru zamana dikkat

YOZGAT Şehir Hastanesi Çocuk Cerrahisi Uzmanı Op.Dr. Necip Fazıl Aras sünnet için en uygun zamanın 2 yaşından önce ya da 6 yaşından sonra olduğunu belirtti.

19 Kasım 2019 Salı 04:04
Doğru zamana dikkat

Yozgat Şehir Hastanesi Çocuk Cerrahisi uzmanı Opr. Dr. Necip Fazıl ARAS, sünnetin her yaşta yapılmakla birlikte en doğru zamanın 2 yaşından önce olduğunu belirterek, aileleri doğru bilinen yanlışlar konusunda uyardı.
Opr. Dr. Necip Fazıl ARAS, sünnetin 2014 yılından bu yana sadece doktorlar tarafından hastane ya da klinik ortamında yapılan, doktor olmayan kişilerin yapmasının yasaklandığı bir işlem olduğunu bildirdi.
Halk arasında yaygın anlayışın aksine sünnet sadece yaz aylarında değil her mevsim yapılabildiğini belirten Opr. Dr. ARAS, “Sıcak aylarda altı bezli çocuklarda pişik ve ödem daha fazla olduğu için kışın sünnet yaptırmanın iyileşme açısından pozitif yanlarının olduğu bile söylenebilir” dedi.

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Doğru Zamana DikkatYozgat şehir Hastanesi
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