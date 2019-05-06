Diyabetik Ayak sempozyumu

Yozgat Diyabet Derneği yönetim kurulu üyelerinden Bozok Üniversitesi Öğretim Üyesi Dr. Dilek Efe Arslan da sempozyumda konuştu. Diyabetik ayak ve infeksiyonlarına ilişkin yapılan son çalışmalar, modern yara bakımının nasıl olması gerektiği, birinci basamak sağlık hizmetlerinde konuya yaklaşım gibi konulara sempozyumda yer verildi. Şeker Hastalığının insülin hormonundaki eksiklik veya bu hormonun etkisindeki bozukluğa bağlı olarak kan şekerinin yüksek seyrettiği kronik bir hastalık olduğu hatırlatıldı. Hastalık ülkemizde her 14 kişiden birinde görülmekte olduğu, insanda göz, böbrekler, damar tutulumu, duyu hissinin kaybolması gibi olumsuz sonuçlara sebep olabildiğinin altı çizildi. Hastalığın yarattığı bir başka sorunun da ‘Diyabetik ayak’ olarak tanımlandığı, şeker hastalarının ayaklarında iyileşmesi güç yaraların çıktığına vurgu yapıldı, ‘Şeker hastalarında enfeksiyona yatkınlık nedeniyle ayakta oluşan küçük bir yara kolaylıkla iltihaplanıp ‘Diyabetik Ayak Enfeksiyonu’ ortaya çıkabilir. Her 7-8 Diyabet hastasından birinde diyabetik ayak gelişmektedir. Travma-kaza sonucu olmayan ve ayak-bacak kayıpları ile sonuçlanan ameliyatların yarısından diyabetik ayak sorumludur. Tek başına bu veri bile diyabetik ayağın ciddiyetini göstermeye yetmektedir’ denildi.