Diyabet hastaları buluştu

Etkinlikte duyarlı vatandaşlar da katılarak destek verdi. Diyabetli hastaların ve yakınlarının sorduğu sorulara, Diyetisyen Betül Başer Uygül, Esra Uysal, Esra Murat ve Azime Bağcı yanıt verdi. Hasta ve yakınları yaşadıkları sorunları anlatırken, duygusal anlar yaşandı. Dernek Başkanı Meltem Yılmaz, derneği tanıtarak birlikten kuvvet doğacağının altını çizdi, yaşanılan sorunlara birlikte çözüm bulunabileceğini belirtti, diyabetli hastalara çağrıda bulundu. Yılmaz, ‘’Yaşadıklarımız tıpa tıp aynı olmasa da yaşadıklarımız benzer. Okulda çocuğumuzun ara öğünü telaşı, kan şeker ölçümü telaşını hepimiz yaşamış, farklı çözümler içinde olmuşuzdur. Ne kadar diyete dikkat etsek de belki de bir amcamız, teyzemiz şekerini düşüremiyordur. Sorunların bizim hayatımızı nasıl etkilediğini biliyoruz. İstedik ki birlikte yol alalım, birbirimize destek olup, sorunlarımızı birlikte çözelim. Diyabette en önemli şartın doktor kontrolünü olduğunun bir kez daha altını çizmek istiyorum. Diyabette sonra insülin, diyet ve spor üç saç ayağı dediğimiz yaşam biçimini önemsememiz gerekiyor. Hem kendi hayatımızda hem de çevremizde farkındalık oluşturmak da birlikte bize düşüyor. Hepinize katılımlarınızdan dolayı teşekkür ediyorum” dedi.

