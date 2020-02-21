Dışa bağımlılık artıyor

Konya, ‘’Bunun önüne geçmek için yerelleşme çalışmaları yapılıyor. Ancak ilaç pazarında bunun karşılığını henüz görmüş değiliz. İlaca zam geldiğinde hastanın cepten yaptığı ödemelerin arttığı bilinen bir gerçek. Bugün bile baktığımızda katılım payı, ilaç fiyat farkı gibi adlar altında yapılan ödemeler yüzde 18’leri bulmuş durumda. Öte yandan kamunun da ilaç harcamaları artıyor’’ dedi. Oda Başkanı Konya, ithal ilaçların, ülkemize Dolar ve Avro kuru üzerinden hesaplamalar yapılarak getirildiğini, Türkiye’nin, kendi belirlediği Avro değerine göre ilaçların fiyatlarının belirlendiğini hatırlattı. Konya, ‘’2019 sonu enflasyon oranı yüzde 11.84. Buradan yola çıkarak değerlendirme yapacak olursak enflasyonun biraz üzerinde bir artışın söz konusu olduğunu söyleyebiliriz. Ancak Avro değeri açısından bakıldığında durumun farklı olduğunu görüyoruz. 19 Şubat itibariyle Merkez Bankası Avro değeri 6.55 lira. İlaçlar için 3.81 olarak belirlenen Avro kuru da bunun yüzde 58’ine tekabül ediyor’’ diye konuştu. Yozgat eczacılar Odası Başkanı Furkan Konya, fiyatların bu şekilde belirlenmesinden dolayı her sene benzer sıkıntıların yaşandığına da dikkat çekti. Konya, ‘’İlaç fiyatlarının optimum bir noktada belirlenmesi önemli. Ancak bununla birlikte hastaya zarar vermeyecek, eczacıyı koruyacak, kamu maliyesine gereksiz şekilde yük olmayacak, ilaç firmalarının ilacı Türkiye’de bulundurmalarını garanti edecek bir sistemin varlığı da elzemdir. Türk Eczacıları Birliği’nin de dâhil olduğu bir planlama ile tüm basamakların gözden geçirilmesinde fayda olduğuna inanıyoruz’’ ifadelerini kullandı.