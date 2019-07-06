Galeriler Yazarlar Haber Gönder
Yozgat 14°
açık
Güncel Tarım Siyaset Spor Güncel Yaşam Kültür - Sanat Eğitim Sağlık Ekonomi Kaybettiklerimiz Mutlu Günlerimiz
BİST
99635
ALTIN
253.134
DOLAR
5.6173
STERLİN
7.0497
EURO
6.3041

DiŞ TARAMASI

YOZGAT İl Sağlık Müdürlüğü tarafından oluşturulan ekipler, Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nden tarım alanlarında çalışmak üzere gelip, çadırlarda yaşayan aileleri ziyaret edip, sağlık taramasından geçirmeye yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

DiŞ TARAMASI

YOZGAT İl Sağlık Müdürlüğü tarafından oluşturulan ekipler, Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nden tarım alanlarında çalışmak üzere gelip, çadırlarda yaşayan aileleri ziyaret edip, sağlık taramasından geçirmeye yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

06 Temmuz 2019 Cumartesi 00:00
24 Okunma
DiŞ TARAMASI

Koruyucu Ağız ve Diş Sağlığı Hizmetleri Kapsamında Yozgat merkez ve ilçelerinde Mevsimlik Tarım işçilerine yönelik Ağız ve Diş Sağlığı Genel Bilgilendirme Eğitimi verildi, diş tarama programı uygulandı. Yozgat Merkez, Boğazlıyan, Sarıkaya, Sorgun, Yerköy, Aydıncık, Kadışehri ve Şefaatli ilçelerinde İl Özel İdareye bağlı çadırlar ziyaret edildi. 230 çocuğa diş taraması yapıldı, 680 diş fırça macun seti dağıtıldı. 

Yorumlar

Dikkat!

Yorum yapabilmek için üye girşi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.

Üye Girişi Üye Ol

İlgili Haberler
Sağlık taramasında başarı
Sağlık taramasında başarı
Vatandaş şikayetçi
Vatandaş şikayetçi
Fuat Oktay talimat verdi
Fuat Oktay talimat verdi
Komisyon toplandı
Komisyon toplandı
Bebek Dostu Hastane
Bebek Dostu Hastane
Sağlığına Kavuştu
Sağlığına Kavuştu
Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler İlanlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    İleri Gazetesi | Günlük Tarafsız Siyasi Gazete... "1967'den beri..."

    Aşağınohutlu Mahallesi Salimbey Sokak No:8 Merkez / YOZGAT

    +90 354 217 07 77

    Gramaj Gazetecilik Matbaacılık Bilg. Reklam ve Tanıtım Hizm. Tic. Ltd. Şti | İleri Gazetesi Basın Konseyi üyesidir. | Tüm Hakları Saklıdır, Hiçbir Suretle Bilgiler Kopyalanamaz ve Kullanılamaz !

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim