DiŞ TARAMASI

Koruyucu Ağız ve Diş Sağlığı Hizmetleri Kapsamında Yozgat merkez ve ilçelerinde Mevsimlik Tarım işçilerine yönelik Ağız ve Diş Sağlığı Genel Bilgilendirme Eğitimi verildi, diş tarama programı uygulandı. Yozgat Merkez, Boğazlıyan, Sarıkaya, Sorgun, Yerköy, Aydıncık, Kadışehri ve Şefaatli ilçelerinde İl Özel İdareye bağlı çadırlar ziyaret edildi. 230 çocuğa diş taraması yapıldı, 680 diş fırça macun seti dağıtıldı.