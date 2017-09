Dijital oldu

Yozgat Şehir Hastanesi, HIMSS (Healthcare Information and Management Systems Society) adlı akreditasyon sertifikasını alan ilk şehir hastanesi olma özelliği kazandı.

Ülkemizde sağlık sektöründe çıtayı yükseltmeyi hedefleyen Şehir Hastanelerinden ilki olan Yozgat Şehir Hastanesinde bir ilk daha yaşanmış oldu.

Yozgat Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği İdari Hizmetler Başkanı Ahmet Uslu, HIMSS 6 Dijital Hastane Akreditasyonu hakkında verdiği bilgide

“ HIMSS 6 Akreditasyonu sayesinde dünyanın saygın dijital hastaneleri ile eşdeğer hizmet verdiğimiz tescillendi. Bu sertifika, teknolojinin sağlık hizmetlerinde daha ileri seviyede kullanılmasıyla hasta ve çalışan güvenliğini en yüksek düzeye çıkarılmasını sağlayacaktır. Yozgat Şehir Hastanesi’nde hasta güvenliği ve doğru tedavinin uygulanmasını destekleyen bu sistem, hastalarımızın ve çalışanlarımızın memnuniyetini daha üst seviyelere taşıyacak” dedi.

Yozgat Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreteri Op. Dr. İsmail Kurca yaptığı açıklamada ise çeşitli yönetim ve hizmet alanlarını içinde toplayan sağlık kuruluşlarında süreçlere ve hastalara dair çok çeşitli veriler toplandığını belirtti.

Her türlü karar alma aşamasında bu verilerin kullanılabilir olmasının kritik bir öneme sahip olduğunu belirten İsmail Kurca,

“Özellikle, hasta ile ilgili verilerin ve istemlerin hasta başında sisteme girilmesi; hasta ile ilgili her türlü tıbbi bilgiye (laboratuvar sonuçları, radyolojik görüntüler, günlük tıbbi ölçümler vs.) hastane içinden veya dışından anlık erişilmesiyle iş süreçleri hızlanacak, tıbbi hatalar en aza inecektir. Bakanlığımızın direktifleri doğrultusunda yapılan çalışmalar neticesinde bu sonucun elde edilmesinde, büyük emekleri olan hekimlerimize, bilgi işlem personellerimize, HIMSS grubu ekibimize ve ayrıca Kamu-Özel ortaklığı ile birlikte hizmet verdiğimiz Rönesans Firmasına, Dijital Hastane Sertifikasyonu alan ilk şehir hastanesi olmamıza, yapmış oldukları katkılardan dolayı teşekkür ederiz” dedi.