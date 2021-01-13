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D Vitamini önemli

DOKTOR Yüksel Büküşoğlu, bugüne kadar yapılan çok sayıda bilimsel çalışmalara göre Corona virüs ile D vitamini arasında bir ilişki olduğunun bilindiğini söyledi.

13 Ocak 2021 Çarşamba 00:05
D Vitamini önemli

Büyüşoğlu, ‘’Çok sayıda bilimsel çalışma yeterli D vitamin seviyelerinin solunum yolu enfeksiyonlarının önlenebilmesi ve ayrıca viral enfeksiyon riskini azaltılabileceğini desteklemektedir. D vitamini vücutta virüse karşı bağışıklık sistemini uyarıp ve harekete geçirmekte, bağışıklık sistemini düzenleyici savunma etkileri bulunmaktadır’’ dedi.  Dr. Büyüşoğlu, Koronavirüs enfeksiyonunda yeterli seviyede D vitamini bağışıklık sistemini modüle ederek bu yolla virüsten temizlenmeyi artırırken, şiddetli sitokin fırtınasına neden olan inflamatuar yanıtlarının da önlendiğini bildirdi. Büyüşükoğlu, ‘’D vitamininin vücutta çinko metabolizmasını da etkileyerek koronavirüslerin çoğalma hızını azaltıp, virüsten temizlenmeyi arttırdığı bilinmektedir. Yani sonuçta, yeterli D vitamini seviyelerinin bağışıklık sistemini güçlendirdiği, Covit-19 enfeksiyonu ve virüsün bulaşmasını engelleyebileceği düşünülmektedir. En son olarak, daha yeni, dünyanın en saygın Tıp dergilerinden biri olan JAMA'da yayınlanan bir bilimsel çalışmada vücutta yeterli D vitamini seviyelerinin COVID-19'u önlemek veya olası bir şekilde tedavi edebilmek için potansiyel bir tedavi stratejisi olarak düşünülmesi gerektiğini ileri sürmektedir." Diye konuştu. Dr. Yüksel Büküşoğlu ‘’Hangi D vitamini seviyesinin faydalı olduğunu, hangi seviyenin ise çok zararlı olabileceğini bilmek burada çok önemli. Vücutta D vitamini seviyesinin 150 ng/ml üstünün tamamen toksik, yani zararlı olduğunu bilmek gerekiyor. Ancak kanda 60-100 ng/ml arası seviyeler ise çok yararlı. Yani kendi kafanızdan, doktorunuza danışmadan D vitamini almanızın son derece toksik yani zararlı olabileceğini bilmeniz gerekiyor. Doktorunuza danışarak, D vitamini seviyesini ölçtürerek, onun tavsiyesi ile gerekirse D vitamini takviyesi almak gerekiyor" ifadelerin kullandı. Dr. Yüksel Büküşoğlu açıklamasını, "Corona virüsün neden olduğu komplikasyonları önlemek için vücutta D vitamini eksikliğini gidermenin yanı sıra bağırsak florasının da mutlaka sağlıklı olmasının gerektiğini; bu amaçla kefir, ev yapımı yoğurt, turşu gibi fermente gıdalar, çinko ve selenyumdan zengin besinlerle beslenmenin de çok önemli olduğunu unutmamak gerekiyor" diyerek tamamladı.

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D Vitamini önemli
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