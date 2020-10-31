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Covit1-19 ile savaşa devam

YOZGAT Şehir Hastanesinde görevli kardiyoloji uzmanı Doktor Özkan Vural, yeni tip korona virüs (Covid-19) testinin pozitif çıkmasının ardından yaşadığı zorlu günleri anlattı.

31 Ekim 2020 Cumartesi 00:19
Covit1-19 ile savaşa devam

Pandemi sürecinde hastanede Covid-19 hastalarının tedavisinde de görev alan Vural, 2 Eylül'de korona virüse yakalandı.  Anne ve babasının da Covid-19 testi pozitif çıkan Vural, 8 gün hastanede tedavi görürken annesi ve babasının tedavisi 3 hafta sürdü. Vural, sağlık çalışanlarının korona virüse karşı en ön cephede savaştıklarını, bu hastalığa yakalanma riski en yüksek grupta yer aldıklarını belirtti. Eylül ayının başında halsizlik ve ciddi kas ağrılarının başladığını anlatan Vural, "Yoğun çalışma mesaisi nedeniyle ayakta duracak halim kalmadı ve test yaptırdım. Kovid-19 testim pozitif çıktı. 8 gün hastanede yattım. Daha üzücü olanı ise anne ve babamda da hastalık başladı. Onlar yaş ve risk grubu nedeniyle daha uzun tedavi olmak zorunda kaldı. 3 hafta hastanede tedavi gördüler" dedi. Vural, sağlık çalışanları olarak bu hastalığı yakınlarına bulaştırma riski taşımalarına üzüldüklerini aktararak, "Anne ve babalarımızı, sevdiklerimizi o hastanede yatarken, solunum sıkıntısı çekerken, ciddi derecede halsizlik yaşamak bizi daha fazla üzüyor. Bizleri en fazla zorlayan sevdiklerimizden uzak olmak, sevdiklerimizle aramıza mesafe koymak, onlara sıkı sıkı sarılamamaktır. Anne ve babamın da karantina süresiyle birlikte 2 çocuğumdan bir ay uzak durmak zorunda kaldım" diye konuştu.
GENÇLER DE HASTANEDE 
YATABİLİYOR
Vural, bütün insanların maske, sosyal mesafe ve temizlik kurallarına uymaları, sağlık çalışanlarının işlerini kolaylaştırmaları gerektiğini dile getirerek, "Toplumumuzda gençler kendi vücut direncine güvenerek hastalığa karşı önemler konusunda zayıf kalabiliyorlar. Bu hastalığın yaş sınırı yok. Bu hastalık gençlerde de aynı şekilde hastaneye yatıracak kadar ağır seyredebiliyor. En azından gençlerimiz anne ve babalarını, evde beraber yaşadıkları sevdiklerini düşünüyorlarsa kurallara uysunlar" şeklinde konuştu.  Hastane Başhekimi Mustafa Kozan da Covid-19 nedeniyle Türkiye'nin zor dönemden geçtiğini belirtti. Kozan, korona virüsle mücadelede en ön safta yer alan sağlık çalışanlarından doktor, hemşire, temizlik elamanlarının da bu hastalığa yakalandığını anlattı. Sağlık çalışanlarının sürekli Covid-19 hastalarıyla iç içe olduğunu, bu süreçte çok sayıda sağlık çalışanının, çocuklarından, anne babalarından ve arkadaşlarından uzak kaldığını aktaran Kozan, "Halkımızın sağlık çalışanlarının durumunu görmeleri ve tedbirlere daha fazla riayet etmeleri gerekir. Covid-19 herkesi etkiliyor, genç hastalarımızda büyük sıkıntılar oluştu. Yoğun bakımda yatan genç hastalarımız oldu. Gençlerimizin en azından taşıyıcı olmamaları bu hastalığı daha ağır geçirecek kişileri düşünerek tedbirlere en yüksek düzeyde uymaları gerekir. Maske ve temizliğe uyduğu vakit bu işi başaracağız ve ipin ucunu kaçırmamamız gerekiyor" ifadelerini kullandı. 

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Covit1-19 Ile Savaşa Devam
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