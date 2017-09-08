ÇiFTE AMELiYAT!

Bozok Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Cerrahi Polikliniği’ne bir süre önce öksürük ve kanlı balgam çıkarma şikâyetiyle başvuran hastanın tetkiklerinde sağ akciğerinin üst kısmında yaklaşık 5 cm büyüklüğünde kitle belirlendi. Yapılan tetkikler neticesinde hastalığın akciğerle sınırlı olduğu ve başka yere sıçramadan ameliyat edilmesine karar verildi. Ameliyat hazırlığı aşamasında kalp muayenesi yapılan Demirtaş’ın bir kalp damarında darlık tespit edildi. Bu şartlar altında yapılacak bir akciğer ameliyatının risk taşıyacağı fakat ertelenmesi halinde tümörün ilerleyeceği riskinden dolayı Göğüs Cerrahisi ve Kalp Damar Cerrahisi Anabilim Dalı ekibindeki uzman kadro iki ameliyatın da aynı anda yapılmasına karar verdi. Hasta ve yakınlarının onayı alındıktan sonra ameliyata alınan hastanın göğüs ön duvarından yapılan tek kesiden (sternotomi) girilerek hem akciğerindeki tümörlü alan çıkarıldı hem de kalbi durdurmadan yapılan koroner bypass tekniği ile tıkalı olan kalp damarına müdahale edildi.

Yaklaşık 5 saat süren başarılı ameliyatı gerçekleştiren ekip üyelerinden Üniversitemiz Tıp Fakültesi Kalp Damar Cerrahisi Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Ferit Çiçekcioğlu, 20 yılı aşkın süregelen meslek hayatında bu tarz hem akciğer hem de kalp ameliyatının aynı anda yapıldığına çok az şahit olduğunu söyledi. İki ameliyatın da risk taşıyan ameliyatlardan olduğunu hatırlatan Prof. Dr. Çiçekçioğlu; “Bu tür riskli ameliyatlar bugüne kadar Türkiye’de parmakla gösterilebilecek kadar az sayıda merkezde yapılıyordu. Hastamızın göğsünün ön yüzünden yapılan kesi ile öncelikli olarak Göğüs Cerrahi arkadaşımız Yrd. Doç. Dr. Bayram Metin tarafından sağ akciğerindeki kitlenin bulunduğu akciğerin üçte birlik kısmı tümörle birlikte tamamen çıkarıldı. Daha sonra pompaya girilmeden atan kalpte koroner bypass tekniği ile kalp ameliyatı gerçekleştirildi.” diye konuştu.

