Çalışma grubu toplandı

Yozgat Vali Yardımcısı Şükrü Çakır başkanlığında, Halk Sağlığı Başkanı Dr. Mehmet Akif Karaaslan’ın da katılımı ile gerçekleştirilen toplantıda, Tütün Bağımlılığı, Davranışsal Bağımlılıklar, Teknoloji ve Kumar Bağımlılığı ile Mücadele konuları ele alındı. Toplantıda, Sağlık Müdürlüğü tarafından yürütülen sigara ve madde bağımlılığı ile ilgili olarak yapılan faaliyetler ve denetimler hakkında katılımcılara sunum yapıldı. Madde bağımlılığıyla mücadele çalışmalarının sadece zabıtanın, kolluk kuvvetlerinin görevi olmadığı, bütün kurumların ve vatandaşların da görevi olduğunun altı çizildi. Toplantıda, bağımlılıkla mücadele ve diğer konularla ilgili yürütülen çalışmalar da değerlendirildi.