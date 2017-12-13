Bu görüntüler olmayacak

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YOZGAT Şehir Hastanesi önünde ‘buzlanmaya karşı’ yapılacağı şeklinde haberleştirdiğimiz çalışmanın Akdağmadeni Devlet Hastanesi Acil Servis girişinde yapılacağı kaydedildi.

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YOZGAT Şehir Hastanesi önünde ‘buzlanmaya karşı’ yapılacağı şeklinde haberleştirdiğimiz çalışmanın Akdağmadeni Devlet Hastanesi Acil Servis girişinde yapılacağı kaydedildi.

13 Aralık 2017 Çarşamba 07:05
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Yozgat İl Sağlık Müdürlüğü tarafından yapılan duyurunun, yanlış algılanması sonucunda yapmış olduğunuz haberden ötürü, okurlarımızdan ve ilgili kurumdan özür dileriz. Akdağmadeni Devlet Hastanesi Acil Servis önünde hafta başında başlanılan ve bugün tamamlanacak olan çalışma ile daha önce, soğuk hava, buzlanma ve kar yağışlarının neden olduğu olumsuzlukların yaşanmayacağı kaydedildi.

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