Bu görüntüler olmayacak

Yozgat İl Sağlık Müdürlüğü tarafından yapılan duyurunun, yanlış algılanması sonucunda yapmış olduğunuz haberden ötürü, okurlarımızdan ve ilgili kurumdan özür dileriz. Akdağmadeni Devlet Hastanesi Acil Servis önünde hafta başında başlanılan ve bugün tamamlanacak olan çalışma ile daha önce, soğuk hava, buzlanma ve kar yağışlarının neden olduğu olumsuzlukların yaşanmayacağı kaydedildi.
13 Aralık 2017 Çarşamba 07:05
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