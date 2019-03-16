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BOZOK EDUROAM’LI OLDU

BOZOK Üniversitesi, uluslararası kısaltılmış ismi Eduroam olan Eğitim Gezintisi olarak adlandırılan Şifreli Kablosuz Ağ Sistemine bağlandı.

BOZOK EDUROAM’LI OLDU

BOZOK Üniversitesi, uluslararası kısaltılmış ismi Eduroam olan Eğitim Gezintisi olarak adlandırılan Şifreli Kablosuz Ağ Sistemine bağlandı.

16 Mart 2019 Cumartesi 00:00
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BOZOK EDUROAM’LI OLDU

Bozok Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Salih Karacabey,  Eduroam Konfederasyonu üyesi olduklarını, Eduroam üyesi olan yurtiçi ve yurtdışındaki diğer kurumlara giden personel ve öğrencilerin, herhangi bir kayıt işlemine gerek duymadan üniversitede kullandığı kullanıcı adı ve parolayı kullanarak o kurumdaki internet hizmetlerinden yararlanabileceğini söyledi. Karacabey, aynı durumun, Eduroam üyesi olan kurumlardan üniversiteye gelen yabancı konuklar için de geçerli olduğunu ifade etti. Eğitim Gezintisi kelimelerinin kısaltılmışı olan Eduroam, Education Roaming, Radıus tabanlı altyapı üzerinden 802.1x güvenlik standartlarını kullanarak, Eduroam üyesi kurumların kullanıcılarının diğer eğitim kurumlarında da sorunsuzca ağ kullanımını amaçladığı bildirildi. Eduroam üyesi kurumların kullanıcılarının, kendi kurumlarında (Ev Kurum) ağa bağlanmak için kullandıkları kullanıcı adı şifre ikilileri ile Eduroam üyesi olan başka bir kurumdan (Misafir Kurum) ağa bağlanabildikleri ifade edildi. Kullanıcı misafir kurumda iken aldığı Eduroam yayınına bağlantı talebi gönderdiğinde, misafir kurumun yetkilendirme sunucusu, o kullanıcıyı kendi ev kurumunun yetkilendirme sunucusuna yönlendirerek, yetkili olup olmadığını belirdikten sonra kullanım izni verildiği öğrenildi. 
 

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