Böbrek sağlığı anlatıldı

İlçede bulunan resmi ve özel okullarda, özellikle aşırı tuz ve şeker tüketiminin zararları ile ‘Sağlıklı bir yaşam için beslenme ve hayat tarzı önerileri’ eğitim projesi işbirliği protokolü kapsamında düzenlenen etkinlik ilgi gördü. Öğretmen, öğrenciler, ebeveynlere ayrı ayrı verilen eğitim çalışmasında, böbrek sağlığı ve böbrek hastalıkları anlatıldı. Aşırı şeker ve tuz tüketiminin insan sağlığına zararları, aşırı tüketimin oluşturduğu şeker hastalığı, yüksek tansiyon gibi hastalıklar hakkında da bilgiler verildi. Bu hastalıklardan korunma, doğru beslenme, sağlıklı alışkanlıklar edinme, sporun hayatımızdaki yeri konularında bilgilendirme, bilinçlendirme eğitimleri verildi. Aydıncık İlçesi Dereçiftlik Ortaokulu Fen Bilgisi Öğretmeni Tuba Yüksel, ‘Böbrek Sağlığı' ile ilgili ilçedeki okullarında bilgilendirme çalışması gerçekleştirdi.