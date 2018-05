Beyaz Meleklere özel

Geceye Rektör Prof. Dr. Salih Karacabey, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Şenol Akın, Prof. Dr. Bülent Çiftçi, Tıp Fakültesi Dekan Vekili Pof. Dr. Ferit Çiçekçioğlu, Tıp Fakültesi Dekan Yardımcısı Prof. Dr. Soykan Dinç ve hastanemizde görev yapan hemşire, ebe ve sağlık çalışanları katıldı. Araştırma ve Uygulama Hastanesi Başhemşire vekili Araştırma Görevlisi Aybike Bahçeli, “Sevgi, şefkat ve hoşgörünün simgesi olan hemşireler ve ebelerin ülkemizin her köşesinde insan hayatının kutsallığından ödün vermeksizin, her türlü özveri ve gayretle insanlara hizmet eden, sağlık sisteminin vazgeçilmez disiplini olan, sağlıklı bireyler ve sağlıklı toplum için önemli ve kutsal bir görevi gece gündüz demeden büyük fedakârlıkla yerine getiren ve insan yaşamındaki katkıyı hayatının ve mesleğinin idolü kabul eden tüm ebelerin 5 Mayıs ebeler gününü, tüm hemşirelerimizde 12-18 Mayıs hemşireler haftasını kutluyor meslek hayatlarında başarılar diliyorum” dedi.

Rektör Prof. Dr. Salih Karacabey de, hemşirelik, güç çalışma şartlarını gerektiren, özveri, sabır, hoşgörü kavramlarını içinde bulunduran zor bir meslek olduğunu ve insan yaşamında en önemli unsurun sağlık olduğu düşünüldüğünde, hemşire ve ebelerin üç yüz altmış beş gün insan sağlığı için fedakârca hizmet verdiklerini söyledi. İnsanın iyi niyetle ve insan merkezli yaptığı her iş ve her mesleğin kutsal olduğunu belirten Karacabey, “İnsan kendisini sevdiği ve kendisine saygı duyduğu zaman başkalarını da sever ve saygı duyar. Sevgi ve saygı hayatta açılmayacak her kapının anahtarıdır. Her insanın yaptığı iş insana dönüktür; ama özellikle sağlık çalışanlarının yaptıkları dolaylı değil doğrudan doğruya insana dönüktür. Kutsal bir o kadarda fedakârlık isteyen bir görevi ifa ediyor ve meslek olarak en zor zamanda insanın yanında oluyor. Başında bulunduğunuz hastayı bir an için kendi baba, anne, ve kardeşiniz olarak düşündüğünüzde gönlünüzdeki sevgi ve merhametin sınırlarını tarif edemeyiz. Ben sizlerin bu aşkla çalıştığını biliyorum. Bu duygularla mesleğine gönül vermiş insan ve insan sağlığı için gecesini gündüzüne katıp çalışan ebe ve hemşire arkadaşlarımızın gününü kutluyorum” diye konuştu.

Konuşmaların ardından ebe ve hemşireler gönüllerince eğlenip, stres attılar.