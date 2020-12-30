Başhekimden hasta ziyareti

Yozgat'tan geçici görevle gittiği Hatay'da yeni tip koronavirüse yakalanan sağlık çalışanı Serkan Işıksoy, tedavi gördüğü Hatay Devlet Hastanesi’nden ambulans helikopterle geçtiğimiz hafta içerisinde Yozgat Şehir Hastanesi’nde tedavisine devam edilmesi için getirildi. Uzman hekimler tarafından yapılan başarılı tedavi sonucunda Işıksoy’un sağlığına kavuştuğu kaydedildi. Başhekim Kozan, ‘’Pandemi Polikliniğimiz 7 gün 24 saat hizmet vermektedir. Tedbirlere birlikte uyarak bu mücadelenin galibi biz olup, maske, mesafe, temizlik kurallarına uyalım. Lütfen tedbiri elden bırakmayalım’’ çağrısında bulundu.