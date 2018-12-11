Atalay’a Yozgat’tan destek

Erdoğan, Bazı kesimlerin konfederasyon başkanlarının asgari ücret ile alakalı yapmış olduğu konuşmayı farklı yönlere çekerek yıpratma politikası uygulandığını söyledi. Kendilerinin işçi olarak aldığı asgari ücretin enflasyon farkının çok altında kaldığını ve geçinmekte zorluk çektiklerini dile getiren Erdoğan, ‘’Bu sıkıntılarımızı da Başkanımız bizler için dile getirmesi bir suç değildir. Herkes bulunduğu konum içersin de işini yapmak zorundadır. Bizler her daim vatanımızın devletimizin ve milletimizin yanındayız. Sadece işçiler olarak insanca bir yaşam istiyoruz, alın terimizin karşılığını istiyoruz. Hükümetimizin de biz işçilerine evlatlarına sahip çıkmasını talep ediyor, işçinin hakkını aramak hiç bir zaman suç değildir. Bu hakkı aramayan işçisine ve üyesine sahip çıkamayan tek derdi koltuk olan bazı sendikacıların Konfederasyon Başkanımızı hedef alarak kışkırtma yapmalarını da şiddetle kınıyorum, madem hepiniz işçi konfederasyonusunuz buyurun asgari ücret konusunu birlikte çözüm, üretip birlikte çözelim ki hepinizin sendikacılığını da görelim’’ dedi.