Annelere özel ‘5 yıldızlı’

Sağlık Bakanlığı tarafından kırsalda yaşayan kadınların ulaşım sorunu yaşamadan hastanede doğum yapması için başlatılan "Anne oteli" uygulaması Yozgat'ta göz kamaştırıyor.

16 Ocak'ta hasta kabulüne başlayan Türkiye'nin ilk şehir hastanelerinden olan Yozgat Şehir hastanesinde hizmet veren “Anne Oteli”, konforu ve fiziki imkanları ile beş yıldızlı otel odasından farksız.

HUZURLU BİR ORTAM OLUŞTURULDU

Annelerin çocuğunun tedavi sürecinde rahat etmesi için huzurlu ferah ortamlar oluşturuldu. Ayşegül demir, Yozgat Şehir Hastanesi'nde anne otelinin misafirlerinden. 23 gün önce dünyaya gelen ve zature teşhisi konulan çocuğunun tedavisi sürerken anne otelinde kalıyor.

Tedavi sürecinde çocuğunun yanında kalan demir, anne oteli uygulaması ile ilk defa tanıştığını belirtti.

BEŞ YILDIZLI OTEL GİBİ

23 gün önce dünyaya gelen üçüncü çocuğunun tedavi için hastanede bulunduğunu belirten Ayşegül Demir; “Bebeğim yoğun bakımda yattığı için beni anne otelinde misafir ediyorlar sağolsunlar. Çok güzel, mükemmel. Hastanemizden gayet memnunum. Doktorlarımızdan memnunum. Çalışan personellerden de memnunum. Allah razı olsun, Yozgat'ın gerçekten böyle bir hizmete ihtiyacı vardı. Allah sebep olanlardan razı olsun” dedi.

Anne Oteli’nde annelerin kedilerini evlerinde hissetmeleri için her türlü imkanın düşürüldüğünü ifade eden Demir, şöyle konuştu:

“Her türlü imkan anne otelinde mevcut. Her oda da televizyon var. Buz dolabımız her oda da var. Sadece anne oteline yönelik değil de her odada tuvaletinden, banyosuna her şey var. O kadar güzel düşünülmüş ki, sadece anne otel değil hastane gerçekten çok güzel. Üç gündür buradayız. Yaklaşık bir hafta kalacağım.

Anne oteli uygulamasından daha önce bilgim yoktu, böyle bir şey olduğunu bilmiyordum duyunca sevindim. Anne oteli sayesinde çocuğuma daha yakınım. Yozgat'ta da yaşıyor olsanız burada sizi misafir ediyorlar. Önceden böyle bir şey yoktu. Anne oteli güzel gerçekten çok sevdim.

O kadar güzel ki anne oteli kendimi beş yıldızlı oteldeymiş gibi hissediyorum. Allah razı olsun sebep olanlardan böyle bir şeyi düşünenlerden.”

HER ŞEY ANNELER İÇİN TASARLANMIŞ

Kızının doğumu için İstanbul’dan Yozgat’a gelen Nimet Öngel de, Anne Oteli uygulamasının anneler için tasarlanmış güzel bir uygulama olduğunu söyledi.

Doğum öncesi kontrol için geldikleri hastanede doğum için kalmaya karar verdiklerini söyleyen Öngel, doğum sonrası kızının da anne otelinden kalacak olmasından dolayı mutlu olduğunu belirtti.

Öngel, Anne otelini kullanmak için şuanda henüz bebeğimiz olmadı. Arkadaşlar vardı anne otelinde kalan, onlar memnun olduklarını söylüyorlar. Biz daha bebeğimizi bekliyoruz. Olursa da göreceğiz anne-bebek bir arada. İnşallah güzel olur.

İmkanlar güzel. Yataklar güzel. Eski yataklar gibi değil. Anne yattığı yerden yatağını kontrol edebiliyor. Serumu takılı olduğu halde rahatlıkla kaldırıyor, takıyor, her yerden güzel. Televizyon var, ısısı çok güzel, buz dolapları var. Evinde gibi çok rahat ediyor. Gerçekten çok rahat ediyor. Temiz, hijyenik. Yetkililere teşekkür ediyorum. Türkiye'miz inşallah hep böyle güzelliklerle, iyi şeylerle, sevgiyle olur inşallah” diye konuştu.