Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü tarafından, çocuk sağlığının korunması, hastalıkların azaltılması, ölümlerin önlenmesi amacıyla diğer çocuk sağlığı programlarıyla birlikte ‘Anne Sütünün Teşviki ve Bebek Dostu Sağlık Kuruluşları’ adlı programı yürütülüyor. Bu kapsamda, Yozgat İl Sağlık Müdürlüğü, sosyal aktivitelerle birlikte bölge halkının anne sütü ve emzirme konularında bilinçlendirilmesini sağlamaya yönelik etkinliklerini son dönemlerde sıklaştırdı. Halk Sağlığı Hizmetleri Başkan Yardımcısı Dr. Elif Bilge Özkan, Bulaşıcı Olmayan Hastalıklar Programlar ve Kronik Durumlar Birim Uzmanı Rivahi Kalay, Çocuk Ergen, Kadın ve Üreme Sağlığı Birim personeli tarafından Yozgat Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ziyaret edildi. Heyet üyeleri, Okul Müdürü Murat Korkmazyürek ve Müdür Yardımcısı Selma Kavaz ile görüştü, Anne sütünün önemi anlatıldı, ‘Altın Bebek Dostu İl’ Programı hakkına bilgi verdi. Okul idaresinden, 2019 - 2020 eğitim-öğretim yılı içerisinde etkinlik kapsamında destekleri istendi. Görevli Öğretmenler ile çalışanlarına da Anne Sütü ve Emzirme Danışmalığı eğitimi verildi.

BEBEĞİN DOĞAL HAKKI

Yerköy İlçe Sağlık Müdürlüğü de, anne sütünün, doğumdan sonra ilk 6 ay süresince bebeğin fizyolojik ve psikososyal ihtiyaçlarını tek başına mükemmel bir şekilde karşılamakta olduğunu hatırlattı. Anne sütünün bebeğin gereksinimi olan tüm besinleri içerdiği vurgulanarak, ‘Sindirimi kolaydır, temizdir, hazırlama derdi yoktur, ekonomiktir, bebeğin bağışıklık sistemini güçlendirip, onu hastalıklara karışı korur. Ayrıca anne ile bebek arasında duygusal bağı güçlendirir’ uyarısı yapıldı.

