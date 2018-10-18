Ameliyatla kurtuldu

Rüya Arslan, karın ağrısı şikayetiyle Sivas'taki özel hastaneye başvurdu. Çocuk Cerrahisi Uzmanı Mahmut Aluç tarafından muayene edilen hastanın karaciğerinde, köpek ve benzeri hayvanların dışkısında bulunan parazit yumurtalarının temasıyla bulaşan 9 santimetre çapında ‘kist hidatik’ tespit edildi. Arslan, Aluç ve Genel Cerrahi Uzmanı Mustafa Atabey'in de yer aldığı ameliyatla sağlığına kavuştu. Çocuk Cerrahi Uzmanı Mahmut Aluç, halk arasında ‘köpek kisti’ olarak bilinen kist hidatikin kurt, çakal, köpek gibi hayvanların dışkısındaki parazitlerden bulaştığını söyledi. Bu parazitlerin sıklıkla karaciğere yerleşmek üzere insanlarda kistler oluşturduğunu aktaran Aluç, "Aynı şekilde akciğere ve bazen nadir olarak diğer organlara da yerleşebilir" dedi.