AMAN DiKKAT!

COVİT-19 salgınının hız kesmeden devam ettiği Yozgat’ta birbiri ardına gelen vefat haberleri herkesi derin bir üzüntüye sevk etti. Salgın ile mücadele kapsamında alınan tedbirlerin yanında bireysel tedbirlerin de titizlikle uygulanıp, maske, mesafe ve temizlik konularından taviz verilmemesi konusu da gündeme oturdu. Yeni tip koronavirüs (Covid-19) tedavisi gören Büyük Birlik Partisi'nin (BBP) eski genel başkan yardımcısı, Yeminli Mali Müşavir Selahattin Şenliler 65 yaşında vefat etmesinin ardından birisi Ankara’dan diğeri Kars’tan iki vefat haberi daha Yozgat’a ulaştı. Hafta içerisinde Covit-19 tedavisi göre Yerköy ilçesine bağlı Saray köyünün, belde iken son Belediye Başkanı olan Mustafa Kılıçaslan’ın vefatı sonrasında Yozgat’ta vefat eden Selahattin Şenliler, yakınları ve sevenlerinin katılımı ile Çatak’ta toprağa verildi. Tedavi gördüğü hastanede vefat eden Yargıtay Dördüncü Ceza Dairesi Üyesi, hemşehrimiz Nihat Altunok da vefat etti. Altunok'un cenazesi Covid-19 tedbirleriyle Ankara Karşıyaka Ahmet Efendi Camii'nde kılınan cenaze namazı sonrası Karşıyaka Mezarlığı'na defnedildi. Yozgat Tarım ve Orman Müdürlüğünde uzun süre İdari ve Mali İşler Şube Müdürlüğü görevinde bulunan Erdal Göksu ise, yeni görev yeri olan Kars’ta Covit-19 rahatsızlığı nedeniyle tedavi gördüğü hastanede vefat etti. Göksu, Kars’ta toprağa verildi.

BBP eski Genel Başkan Yardımcısı, Yeminli Mali Müşavir Selahattin Şenliler, Çatak Mezarlığındaki aile kabristanlığına yakınları ve Alperen Ocakları gençleri tarafından toprağa verildi.