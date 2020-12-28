Galeriler Yazarlar Haber Gönder
Yozgat
Güncel Tarım Siyaset Spor Güncel Yaşam Kültür - Sanat Eğitim Sağlık Ekonomi Kaybettiklerimiz Mutlu Günlerimiz
BİST
1426
ALTIN
458.241
DOLAR
7.5595
STERLİN
10.2783
EURO
9.2192

AMAN DiKKAT!

Covit-19 salgınının hız kesmeden devam ettiği Yozgat’ta son bir hafta içerisinde ardı ardına gelen vefat haberleri, bireysel tedbirlerin artırılarak, titizlikle devam ettirilmesini de gündeme getirdi. Son olarak vefat eden BBP eski Genel Başkan Yardımcısı Şenliler, Yargıtay üyesi hemşehrimiz Nihat Altunok, Tarım İl Müdürlüğü’nde daha önce görev yapan Erdal Göksu de gözyaşları arasında yakınları tarafından toprağa verildi.

28 Aralık 2020 Pazartesi 00:56
AMAN DiKKAT!

COVİT-19 salgınının hız kesmeden devam ettiği Yozgat’ta birbiri ardına gelen vefat haberleri herkesi derin bir üzüntüye sevk etti. Salgın ile mücadele kapsamında alınan tedbirlerin yanında bireysel tedbirlerin de titizlikle uygulanıp, maske, mesafe ve temizlik konularından taviz verilmemesi konusu da gündeme oturdu. Yeni tip koronavirüs (Covid-19) tedavisi gören Büyük Birlik Partisi'nin (BBP) eski genel başkan yardımcısı, Yeminli Mali Müşavir Selahattin Şenliler 65 yaşında vefat etmesinin ardından birisi Ankara’dan diğeri Kars’tan iki vefat haberi daha Yozgat’a ulaştı. Hafta içerisinde Covit-19 tedavisi göre Yerköy ilçesine bağlı Saray köyünün, belde iken son Belediye Başkanı olan Mustafa Kılıçaslan’ın vefatı sonrasında Yozgat’ta vefat eden Selahattin Şenliler, yakınları ve sevenlerinin katılımı ile Çatak’ta toprağa verildi. Tedavi gördüğü hastanede vefat eden Yargıtay Dördüncü Ceza Dairesi Üyesi, hemşehrimiz Nihat Altunok da vefat etti. Altunok'un cenazesi Covid-19 tedbirleriyle Ankara Karşıyaka Ahmet Efendi Camii'nde kılınan cenaze namazı sonrası Karşıyaka Mezarlığı'na defnedildi. Yozgat Tarım ve Orman Müdürlüğünde uzun süre İdari ve Mali İşler Şube Müdürlüğü görevinde bulunan Erdal Göksu ise, yeni görev yeri olan Kars’ta Covit-19 rahatsızlığı nedeniyle tedavi gördüğü hastanede vefat etti. Göksu, Kars’ta toprağa verildi. 

BBP eski Genel Başkan Yardımcısı, Yeminli Mali Müşavir Selahattin Şenliler, Çatak Mezarlığındaki aile kabristanlığına yakınları ve Alperen Ocakları gençleri tarafından toprağa verildi.

Anahtar Kelimeler:
AMAN DiKKAT!
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Sağlıkçılara moral takviyesi
Sağlıkçılara moral takviyesi
Şenliler, Covit19’a yenildi
Şenliler, Covit19’a yenildi
HASTANELERE KADRO TAHSiSi
HASTANELERE KADRO TAHSiSi
Yaşlılar virüs taşıyıcılarından korunmalı
Yaşlılar virüs taşıyıcılarından korunmalı
Akciğer zarı kanserinde olumlu gelişme
Akciğer zarı kanserinde olumlu gelişme
Aşı tek başına korumuyor
Aşı tek başına korumuyor
Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler İlanlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    İleri Gazetesi | Günlük Tarafsız Siyasi Gazete... "1967'den beri..."

    Aşağınohutlu Mahallesi Sakarya Caddesi No:10/D Merkez / YOZGAT

    +90 354 217 07 77

    Gramaj Gazetecilik Matbaacılık Bilg. Reklam ve Tanıtım Hizm. Tic. Ltd. Şti | İleri Gazetesi Basın Konseyi üyesidir. | Tüm Hakları Saklıdır, Hiçbir Suretle Bilgiler Kopyalanamaz ve Kullanılamaz !

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim