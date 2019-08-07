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Altın Bebek Dostu İl

YOZGAT İl Sağlık Müdürlüğü, anne sütünün teşviki, sağlıklı nesiller için ‘Altın Bebek Dostu İl’ çalışmalarını sürdürüyor.

Altın Bebek Dostu İl

YOZGAT İl Sağlık Müdürlüğü, anne sütünün teşviki, sağlıklı nesiller için ‘Altın Bebek Dostu İl’ çalışmalarını sürdürüyor.

07 Ağustos 2019 Çarşamba 00:00
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Altın Bebek Dostu İl

Yozgat İl Sağlık Müdürü Dr. Fatih Şahin, çocukların sevgiye, şefkate, korunmaya ihtiyacının bulunduğuna dikkat çekerek, çocuğun toplumun parçası, geleceğimizin güvencesi olduğunu, sağlıklı gelecekler, nesiller için anne sütünün bebekler için en doğal hak olduğunun altını çizdi. Şahin, ‘Bölgemizde bulunan tüm eczanelerin anne sütü muadillerinin pazarlanması ile ilgili uluslararası yasanın benimsenmesi, vatandaşların dikkatini çekmek, toplumun her kesimine ulaşabilmek amacıyla eczanelerde Anne Sütünün önemini içeren faaliyet düzenlenip, broşürler dağıtıldı, afişler asıldı. Etkinlik kapsamında müdürlüğümüze desteklerini esirgemeyen Yozgat Eczacı Odası Başkanı Ecz. Furkan Kohya’ ya ve tüm eczanelerimize teşekkür ederiz’ dedi.

Anahtar Kelimeler:
YOZGAT İl Sağlık Müdürlüğü
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